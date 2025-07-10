ABB Fomget, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçlarını Arnavutluk'ta oynayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Fomget Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu maçlarını Arnavutluk'ta oynayacak.Kulüpten yapılan açıklamada, ABB Fomget'in daha önce Ankara'da oynanacağı planlanan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu maçlarının UEFA'nın kararıyla Arnavutluk'a alındığı bildirildi.ABB Fomget, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde, Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile eşleşmişti.30 Temmuz'da oynanacak yarı final mücadelesini kazanan taraf, 3 Ağustos'ta İsrail temsilcisi FC Kiryat Gat ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın galibi, 2. eleme turuna yükselecek.Karşılaşmaların oynanacağı stadyum ve saatin ise, ilerleyen günlerde duyurulacağı açıklandı.