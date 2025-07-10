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Fatih Tekke'nin gözdesi: Jeremie Boga

Sol kanada takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, Fatih Tekke'nin bir numaralı hedefi Jeremie Boga için girişimlerini sürdürüyor.

calendar 10 Temmuz 2025 10:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fatih Tekke'nin gözdesi: Jeremie Boga
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Trabzonspor'da sol kanat için gözler transfere çevrilmiş durumda. Nwakaeme dışında bu bölgede net bir oyuncusu bulunmayan bordo-mavililer, mutlak bir takviye yapmayı planlıyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin listesindeki ilk isim ise belli: Jeremie Boga.

TRANSFERDE ZORLU PAZARLIK

Fatih Tekke'nin haftalardır ısrarla istediği Jeremie Boga transferi, maliyet nedeniyle kolay görünmese de, Trabzonspor Yönetimi şartları sonuna kadar zorluyor. Nice, ilk etapta 16-17 milyon Euro talep etti; rakam önce 15'e, ardından 12 milyon Euro seviyelerine kadar geriledi.


TEKKE'NİN 1 NUMARASI: BOGA

Başkan Ertuğrul Doğan, teknik heyetin favorisi olan Fildişili yıldızı kadroya katmak istiyor. Bordo-mavililer, kiralık + zorunlu satın alma formülüyle toplamda 8-9 milyon Euro civarında bir teklif hazırladı. Oyuncuya da cazip bir maaş paketi sunuldu. Pazarlıklar sürüyor.

İNGİLTERE'DEN RAKİP VAR

Nice, Boga'yı satış listesine koyarken yerine Rapid Wien'den Isak Jansson'u 10 milyon Euro artı bonuslarla kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Ancak transferde Trabzonspor'un tek rakibi yok. Sunderland ve Leeds United da Jeremie Boga için devreye girmiş durumda.

PLAN B ŞİMDİLİK BEKLEMEDE

Trabzonspor cephesinde, transfer sonuçlanana kadar sol kanat için belirlenen alternatiflerle görüşme yapılmayacak. Fatih Tekke ve yönetim, Boga'dan gelecek net cevabı bekliyor. Transfer çıkmaza girerse, listedeki diğer adaylarla temasa geçilecek.

SEZON PERFORMANSI

Nice formasıyla geçtiğimiz sezonda 24 maça çıkan Boga 3 gol 1 asistlik bir performans göstermişti.

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