Fatih Tekke'nin gözdesi: Jeremie Boga

Trabzonspor'da sol kanat için gözler transfere çevrilmiş durumda. Nwakaeme dışında bu bölgede net bir oyuncusu bulunmayan bordo-mavililer, mutlak bir takviye yapmayı planlıyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin listesindeki ilk isim ise belli: Jeremie Boga.
TRANSFERDE ZORLU PAZARLIK
Fatih Tekke'nin haftalardır ısrarla istediği Jeremie Boga transferi, maliyet nedeniyle kolay görünmese de, Trabzonspor Yönetimi şartları sonuna kadar zorluyor. Nice, ilk etapta 16-17 milyon Euro talep etti; rakam önce 15'e, ardından 12 milyon Euro seviyelerine kadar geriledi.
TEKKE'NİN 1 NUMARASI: BOGA
Başkan Ertuğrul Doğan, teknik heyetin favorisi olan Fildişili yıldızı kadroya katmak istiyor. Bordo-mavililer, kiralık + zorunlu satın alma formülüyle toplamda 8-9 milyon Euro civarında bir teklif hazırladı. Oyuncuya da cazip bir maaş paketi sunuldu. Pazarlıklar sürüyor.
İNGİLTERE'DEN RAKİP VAR
Nice, Boga'yı satış listesine koyarken yerine Rapid Wien'den Isak Jansson'u 10 milyon Euro artı bonuslarla kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Ancak transferde Trabzonspor'un tek rakibi yok. Sunderland ve Leeds United da Jeremie Boga için devreye girmiş durumda.
PLAN B ŞİMDİLİK BEKLEMEDE
Trabzonspor cephesinde, transfer sonuçlanana kadar sol kanat için belirlenen alternatiflerle görüşme yapılmayacak. Fatih Tekke ve yönetim, Boga'dan gelecek net cevabı bekliyor. Transfer çıkmaza girerse, listedeki diğer adaylarla temasa geçilecek.
SEZON PERFORMANSI
Nice formasıyla geçtiğimiz sezonda 24 maça çıkan Boga 3 gol 1 asistlik bir performans göstermişti.
TRANSFERDE ZORLU PAZARLIK
Fatih Tekke'nin haftalardır ısrarla istediği Jeremie Boga transferi, maliyet nedeniyle kolay görünmese de, Trabzonspor Yönetimi şartları sonuna kadar zorluyor. Nice, ilk etapta 16-17 milyon Euro talep etti; rakam önce 15'e, ardından 12 milyon Euro seviyelerine kadar geriledi.
TEKKE'NİN 1 NUMARASI: BOGA
Başkan Ertuğrul Doğan, teknik heyetin favorisi olan Fildişili yıldızı kadroya katmak istiyor. Bordo-mavililer, kiralık + zorunlu satın alma formülüyle toplamda 8-9 milyon Euro civarında bir teklif hazırladı. Oyuncuya da cazip bir maaş paketi sunuldu. Pazarlıklar sürüyor.
İNGİLTERE'DEN RAKİP VAR
Nice, Boga'yı satış listesine koyarken yerine Rapid Wien'den Isak Jansson'u 10 milyon Euro artı bonuslarla kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Ancak transferde Trabzonspor'un tek rakibi yok. Sunderland ve Leeds United da Jeremie Boga için devreye girmiş durumda.
PLAN B ŞİMDİLİK BEKLEMEDE
Trabzonspor cephesinde, transfer sonuçlanana kadar sol kanat için belirlenen alternatiflerle görüşme yapılmayacak. Fatih Tekke ve yönetim, Boga'dan gelecek net cevabı bekliyor. Transfer çıkmaza girerse, listedeki diğer adaylarla temasa geçilecek.
SEZON PERFORMANSI
Nice formasıyla geçtiğimiz sezonda 24 maça çıkan Boga 3 gol 1 asistlik bir performans göstermişti.