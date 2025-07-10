Beşiktaş, Ante Zizic'i açıkladı!

Beşiktaş GAIN, Ante Zizic'i kadrosuna kattığını açıkladı."Beşiktaş GAİN Takımımız, Ante Zizic ile sözleşme imzaladı.2025/26 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş GAİN Takımımız, Hırvat pivot Ante Zizic'i kadrosuna kattı.Ante Zizic son olarak İtalya'nın Virtus Bologna takımında forma giydi.Ante Zizic kimdir?4 Ocak 1997 Split, Hırvatistan doğumlu olan Ante Zizic, 210 cm boyunda olup pivot (center) pozisyonunda görev almaktadır.2016 NBA Draftı'nda Boston Celtics tarafından 1. tur 23. sıradan seçilen Zizic, profesyonel kariyerine ülkesinin Cibona Zagreb takımında başlamıştır. Daha sonra Darüşşafaka ile Euroleague tecrübesi yaşayan başarılı oyuncu, NBA'de Cleveland Cavaliers formasıyla 113 maçta görev yapmıştır.Avrupa'ya dönüşünün ardından Maccabi Tel Aviv formasıyla 2020/22 sezonlarında hem İsrail Ligi hem Euroleague'de önemli katkılar veren Zizic, ardından 2022/23 sezonunda Anadolu Efes kadrosuna katılmıştır. Burada da Euroleague arenasında boy gösteren Hırvat pivot, 2023 yazında İtalya temsilcisi Virtus Bologna'ya transfer olmuştur.2024/25 sezonunda Virtus Bologna formasıyla İtalya Ligi Serie A'da 33 maçta görev alan Ante Zizic; 7.3 sayı, 4.2 ribaund ve 0.6 asist ortalamalarıyla oynamıştır. İtalya Süper Kupa organizasyonunda çıktığı 2 maçta 8.5 sayı, 5 ribaund ve 1 asist üreten oyuncu, sezon boyunca iç sahada da etkili performanslar göstermiştir.Aynı sezonda Euroleague'de 25 maçta parkede yer alan Ante Zizic; 8.0 sayı, 3.8 ribaund ve 0.3 asist ortalamalarıyla mücadele etmiştir. Bu süreçte serbest atış çizgisinden %64.4, iki sayı bölgesinden ise %64.2 isabet oranı yakalayarak verimli bir hücum performansı sergilemiştir. Savunma katkısıyla da dikkat çeken oyuncu, toplamda 16 blok ve 8 top çalma istatistiğiyle oynamıştır.Ante Zizic, 2025/26 sezonu öncesinde Beşiktaş GAİN ile sözleşme imzaladı."