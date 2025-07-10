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Fenerbahçe'den Real Madrid'e sürpriz transfer atağı!

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun talebi üzerine rotasını Real Madrid forması giyen Ferland Mendy'e çevirdi.

calendar 10 Temmuz 2025 14:03
Haber: Yeni Asır, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Real Madrid'e sürpriz transfer atağı!
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Süper Lig'den yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına hız veren Fenerbahçe, sol bek transferine yoğunlaştı.

Sarı-lacivertliler, bir süredir transferi için yoğun çaba sarf ettiği Brighton forması giyen eski oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun transferinden vazgeçti.

Sarı-lacivertliler, milli savunmacının yerine Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun talebi üzerine rotasını Madrid'e çevirdi. Mourinho'nun yönetimden, Real Madrid'in 10 milyon Euro'ya satmaya hazır olduğu Ferland Mendy'nin transfer edilmesini istediği öğrenildi. Defensa Central'ın haberine göre Real Madrid, Ferland Mendy'nin vedası için fedakarlık yapmaya hazır.

ALİ KOÇ BASTIRIYOR

Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olan Fransız sol bekin yüksek maaş ödemesinden kurtulmak isteyen İspanyol devinin Fenerbahçe'nin ilgisine kayıtsız kalamayacak. Bunu fırsata çevirmek isteyen Başkan Ali Koç ve kurmayları, 30 yaşındaki Fransız defans oyuncusunu 10 milyon Euro'nun altında bir rakama bitirmeyi hedefliyor. Piyasa değeri 14 milyon Euro olan futbolcu, 2018'rde Lyon'dan Madrid'e 48 milyon Euro'ya transfer olmuştu.


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