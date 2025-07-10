Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanie Buss, The Athletic'teki habere göre kulüpteki yönetici pozisyonunu en az beş yıl daha sürdürecek.Bu gelişme, Buss ailesinin Lakers'taki kontrol hissesini milyarder iş insanı Mark Walters'a satması sonrasında geldi. Yaklaşık 10 milyar dolar değerindeki satış, Buss'un kulüp üzerindeki geleceğiyle ilgili soru işaretleri doğurmuştu.Ancak yapılan anlaşmanın detaylarına göre, NBA ve taraflar arasında varılan mutabakat Jeanie Buss'un önümüzdeki dönemde görevine devam etmesini garanti altına alıyor.Bu düzenleme, Boston Celtics'in satışında da benzer şekilde uygulanmıştı. Eski sahibi Wyc Grousbeck, satış sonrası geçici olarak görevde kalmaya devam etmişti.2013 yılında babası Dr. Jerry Buss'un vefatının ardından Lakers'ın valisi (governor) olan Jeanie Buss, ilk yıllarında genel menajer Mitch Kupchak ve kardeşi Jim Buss'u görevde tutmuştu. 2017 yılında bu yapıyı değiştirerek Magic Johnson ve Rob Pelinka'ya yönetimi devretmişti.Buss, son olarak Pelinka'nın sözleşmesini uzatarak mevcut yönetim kadrosuna duyduğu güveni göstermişti. Bu hamle, takımın rekabetçi yapısını koruma yönündeki kararlılığını da ortaya koydu.