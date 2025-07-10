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Wimbledon'da tek erkekler yarı final mücadelelerine doğru

Yarı finalde Carlos Alcaraz-Taylor Fritz ve Jannik Sinner-Novak Djokovic karşılaşmaları olacak.

calendar 10 Temmuz 2025 13:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Wimbledon'da tek erkekler yarı final mücadelelerine doğru
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler yarı final müsabakaları 11 Temmuz'da oynanacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın yarı final müsabakalarında, tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz ile dünya 5 numarası ABD'li tenisçi Taylor Fritz karşı karşıya gelirken, diğer eşleşme ise dünya 1 numarası İtalyan raket Jannik Sinner ile dünya 6 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic arasında oynanacak.

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon'da, bu yıl tek kadınlarda şampiyon 12 Temmuz Cumartesi günü, tek erkeklerde ise 13 Temmuz Pazar günü belli olacak.


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