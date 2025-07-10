Zamlı emekli maaşı ödeme günleri 2025: Temmuz SSK, Bağ-Kur yeni emekli maaşları ne zaman yatacak?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı geçtiğimiz hafta belli oldu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla emekli zam oranları da kesinlik kazandı. Emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara yatırılıyor. En düşük emekli maaşına ilişkin yasal düzenleme sebebiyle gözler zamlı maaş ödeme takvimine çevrildi. Temmuz ayı emekli maaş ödemeleri 17'sinde başlayacak. 4c emeklileri ise üç ayda bir doğum tarihlerine göre yatırılıyor. 4a Bağkur ve 4b SSK emeklilerine ise tahsis numarasına göre maaş ödemeleri yapılacak. Peki Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, fark ödeme tarihleri açıklandı mı? İşte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaş ödeme takvimi…

Emekli maaşları 2025 yılının Temmuz ayından itibaren %16.67 oranında zamlı yatacak. En düşük emekli maaşı 14 bin 469 liradan 16.881 liraya yükseldi.

En düşük emekli maaşının haricinde maaş ödemesi alanlar için zamlı maaşlar normal ödeme takvimine göre yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni maaş ödemeleri 17 Temmuz'da başlayacak ve 26'sına kadar tamamlanacak.

En düşük emekli maaşıyla ilgili yasal düzenleme süreci devam ediyor. Konuyla ilgili kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi. Bu sürecin ardından TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek onaylandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girecek.

En düşük emekli maaşına ilişkin yasal düzenlemenin bu hafta tamamlanması bekleniyor. Bu durumda maaşını alt sınırdan alan emeklilerde zamlı maaşlarını bu ay alacak. Dolayısıyla fark ödemesi yapılması ön görülmüyor.

Emekli maaşları tahsis numarasına göre yatırılıyor. Emekliler tahsis numarasının son iki rakamına göre ödeme günlerine aşağıdan ulaşabilir.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26 25 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27 25 Temmuz

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28 Temmuz'da zamlı emekli maaşlarını alırlar.