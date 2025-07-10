Haber Tarihi: 10 Temmuz 2025 15:03 - Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2025 15:03

Dolunay ne zaman, saat kaçta? Temmuz dolunayı etkileri neler?

Dolunay tarihleri, astroloji ile ilgilenenler tarafından araştırılıyor. Dolunay, ayın evrelerindendir ve astrolojide Ay'ın her evresinin insan ve doğa üzerinden çeşitli etkisi olduğu öne sürülür. Son dolunay, 11 Haziran günü gerçekleşmişti. Temmuz ayında yaşanacak dolunay ise Oğlak burcunda yaşanacak. Kariyer planlaması, sağlıklı yaşam ve hayata dair yeni hedefler konusunda ufuk açıcı bir dolunay olması bekleniyor. Peki, Temmuz dolunay ne zaman?

Dolunay ne zaman, saat kaçta? Temmuz dolunayı etkileri neler?
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Astrolojide Ay'ın evreleri büyük öenm arz ediyor. İnsan ruhu ve bedeni üzerinde çeşitli yansımaları olduğu düşünülen dolunay da bunlardan biri. 2025 yılı içinde 12 dolunay ve 12 yeni Ay yaşanacak. Ayrıca mart ve eylül ayında ise ay tutulması yaşanır. İşte, detaylar...

TEMMUZ 2025 DOLUNAY NE ZAMAN?

2025 yılının Temmuz ayında dolunay, 10'unda gerçekleşecek. Ay; 2 Temmuz günü ilk dördün, 10 Temmuz'da dolunay, 18 Temmuz'da son dördün ve 24 Temmuz'da da yeni Ay evresine geçecek.

DOLUNAY ETKİLERİ

10 Temmuz'da Oğlak burcunun 18 derecesinde dolunay gerçekleşecek. Bu dolunayla beraber somut ve gerçek adımlar atmak daha kolay olacak. Böylece daha çok sorumluluklara ve işlere odaklanılacak bir döneme girilecek.

Daha programlı ve titiz olunabilecek bir dolunay sizi bekliyor. Böylece yeni hedefler koymak kolaylaşabilir. Bu dolunay ile yeni bir iş için harekete geçmek faydalı olabilir.

Sonuçlara ulaşabilmek için yeni planlar ve çalışmalar yapmak gerekiyor. Ayrıca bu dolunay ile beraber kemik ağrıları yaşanabilir.

Dolunay Tarihleri 2025

Ağustos 9
Eylül 7
Ekim 7
Kasım 5
Aralık 4

Yeni Ay Tarihleri

Temmuz 24
Ağustos 23
Eylül 21
Ekim 21
Kasım 20
Aralık 20
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