Dolunay ne zaman, saat kaçta? Temmuz dolunayı etkileri neler?

Astrolojide Ay'ın evreleri büyük öenm arz ediyor. İnsan ruhu ve bedeni üzerinde çeşitli yansımaları olduğu düşünülen dolunay da bunlardan biri. 2025 yılı içinde 12 dolunay ve 12 yeni Ay yaşanacak. Ayrıca mart ve eylül ayında ise ay tutulması yaşanır. İşte, detaylar...

2025 yılının Temmuz ayında dolunay, 10'unda gerçekleşecek. Ay; 2 Temmuz günü ilk dördün, 10 Temmuz'da dolunay, 18 Temmuz'da son dördün ve 24 Temmuz'da da yeni Ay evresine geçecek.

10 Temmuz'da Oğlak burcunun 18 derecesinde dolunay gerçekleşecek. Bu dolunayla beraber somut ve gerçek adımlar atmak daha kolay olacak. Böylece daha çok sorumluluklara ve işlere odaklanılacak bir döneme girilecek.

Daha programlı ve titiz olunabilecek bir dolunay sizi bekliyor. Böylece yeni hedefler koymak kolaylaşabilir. Bu dolunay ile yeni bir iş için harekete geçmek faydalı olabilir.

Sonuçlara ulaşabilmek için yeni planlar ve çalışmalar yapmak gerekiyor. Ayrıca bu dolunay ile beraber kemik ağrıları yaşanabilir.

Ağustos 9

Eylül 7

Ekim 7

Kasım 5

Aralık 4

Temmuz 24

Ağustos 23

Eylül 21

Ekim 21

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