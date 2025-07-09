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Tottenham, West Ham ile anlaştı: Muhammed Kudus

Tottenham, Muhammed Kudus'un transferi için West Ham ile 63 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardı.

calendar 09 Temmuz 2025 19:17 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2025 19:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Tottenham, West Ham ile anlaştı: Muhammed Kudus
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Teknik direktörlük koltuğuna Thomas Frank'ı getiren Tottenham, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ilgilendiği Muhammed Kudus'un transferi için kulübüyle anlaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre Tottenham, Muhammed Kudus için West Ham ile anlaşma sağladı. Londra ekipleri, oyuncunun transferi için 63 milyon Euro ücret üzerinde mutabakata vardı.

6 YILLIK SÖZLEŞME

Muhammed Kudus, transfer olmak istediği Tottenham ile 6 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kudüs, perşembe günü Londra'ya gelip sağlık kontrollerinden geçecek.

Geçtiğimiz sezon 35 maçta süre bulan Ganalı oyuncu, 5 gol atarken, 4 asist katkısı sağladı.

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