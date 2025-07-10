Göztepe'den Romulo açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin Avrupa'da gözde ismi haline gelen Brezilyalı golcü Romulo Cardoso konusunda Onursal Başkan Mehmet Sepil önemli açıklamalarda bulundu.Ankara'da gerçekleşen TFF Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'na katılan Sepil, oyuncuyu Türkiye'den hiçbir kulübün alamayacağını dile getirdi. Romulo transferinden bahsettiği 3 kulübün yurt dışından olduğunu belirten Mehmet Sepil,dedi.Kısa zaman içinde Romulo transferinin sonuçlanacağı belirten Sepil,yorumunu yaptı.Göztepe'de 1.5 sezondur forma giyen 22 yaşındaki oyuncu için en yüksek teklifi Alman kulübü Leipzig verdi. Leipzig, Romulo transferi için 16.5 milyon euro'luk bir teklifle gelirken, Göztepe yönetimi bu bonservisi reddetti. Şu an takımla halen Slovenya kampında yer alan Romulo'nun temmuz ortasına kadar sarı-kırmızılılarla vedalaşması bekleniyor.