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İrfan Can Kahveci karar sürecinde!

Shakhtar Donetsk'in kadrosuna katmak istediği İrfan Can Kahveci'nin kararını Mourinho'nun tavrı belirleyecek.

calendar 10 Temmuz 2025 11:36
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: DHA
İrfan Can Kahveci karar sürecinde!
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılması muhtemel oyuncular da gündeme geldi. İrfan Can Kahveci'nin geleceği merak konusu.

MOURINHO BELİRLEYECEK

Shakhtar Donetsk'te teknik direktörlük görevine soyunan Arda Turan'ın İrfan Can'ı kadrosunda görmek istediği biliniyor. Fenerbahçe kampında bulunan milli futbolcu, kararını Mourinho'nun kendisine karşı olan tavırları belirleyecek.

AZ FORMA ŞANSI BULDU

Geçtiğimiz sezonda Mourinho yönetiminde istediği kadar forma şansı bulamayan milli futbolcu 42 maçta forma giyerken bu maçların çoğunda 90 dakika sahada kalmadı. İrfan Can Kahveci bu maçlarda 3 gol 4 asistlik skor katkısında bulundu.

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