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Suns'dan Devin Booker'a 2 yıl 145 milyon dolarlık rekor kontrat!

Phoenix Suns, yıldız oyuncusu Devin Booker ile iki yıllık, 145 milyon dolar değerinde maksimum kontrat uzatması konusunda anlaşma sağladı.

calendar 10 Temmuz 2025 11:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Suns'dan Devin Booker'a 2 yıl 145 milyon dolarlık rekor kontrat!
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Phoenix Suns, yıldız oyuncusu Devin Booker ile iki yıllık, 145 milyon dolar değerinde maksimum kontrat uzatması konusunda anlaşma sağladı.

ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre, bu anlaşma, NBA tarihinde bir uzatma sözleşmesi için yıllık bazda en yüksek maaşı içeren kontrat olma özelliğini taşıyor.

Booker'ın mevcut kontratında üç sezon daha bulunuyordu ancak 6 Temmuz itibarıyla uzatma için uygun hale gelmişti.


2015 NBA Draftı'nda 13. sıradan seçilen Booker, o tarihten bu yana kariyerini Phoenix'te sürdürdü. Şu ana kadar dört kez All-Star seçilen ve iki kez All-NBA onuruna layık görülen yıldız guard, takım tarihinde hem toplam sayı hem de üçlük isabetinde zirvede yer alıyor.

28 yaşındaki Booker, Suns'ı dört yıl önce kulüp tarihindeki üçüncü NBA Finalleri'ne taşımıştı. Geçtiğimiz sezon ise 75 maçta 25.6 sayı ve kariyer rekoru olan 7.1 asist ortalamaları yakaladı.

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