Dallas Mavericks, tecrübeli yardımcı antrenörler Phil Handy ve Popeye Jones'u Jason Kidd'in teknik ekibine katarak 2025-26 NBA sezonu öncesinde önemli boşlukları doldurdu.NBA muhabiri Marc Stein'in haberine göre, her iki antrenör de başka takımların ilgisine rağmen Dallas ile anlaşmaya vardı. Handy, New York Knicks'in radarındayken; Jones da halihazırda başka bir takımda yardımcı antrenörlük görevindeydi.Bu iki deneyimli isim, yaz döneminde Denver Nuggets'a geçen Jared Dudley ve Orlando Magic'e katılan God Shammgod'ın yerini alacak. Yeni yapı, Kidd'in kadrosuna oyuncu gelişimi ve savunma uzmanlığı açısından yeni bir dinamizm katacak.Lig genelinde bireysel oyuncu gelişiminde öne çıkan Phil Handy; Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers ve Toronto Raptors ile yardımcı antrenör olarak şampiyonluklar yaşadı. Özellikle Kyrie Irving ve Kawhi Leonard gibi yıldız oyuncuların gelişiminde büyük rol oynadığı biliniyor.Eski bir Mavericks oyuncusu olan Popeye Jones ise 1990'larda Jason Kidd ile aynı sahayı paylaşmıştı. Dallas'ta taraftarın sevgilisi olan Jones, uzun oyuncularla çalışması ve ribaund konusundaki uzmanlığıyla tanınıyor.Ayrıca Mavericks, teknik danışman Frank Vogel'i yardımcı başantrenör pozisyonuna yükseltti. Jay Triano da kadroya katılarak yeniden yapılandırılan antrenör ekibini tamamladı.