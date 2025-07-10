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Yusuf Demir, Elche'nin radarında!

İspanya La Liga'nın yeni ekiplerinden Elche, Galatasaray'ın genç oyuncusu Yusuf Demir ile ilgileniyor.

calendar 10 Temmuz 2025 01:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Yusuf Demir, Elche'nin radarında!
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İspanya 2. Ligi'nden La Liga'ya yükselmeyi başaran Elche, Galatasaray'ın genç oyuncusu için girişimde bulunabilir.

TEMASLAR BAŞLAYABİLİR!

Estadio Deportivo'nun haberine göre, Elche, Galatasaray'ın Avusturyalı oyuncusu Yusuf Demir ile ilgileniyor. İspanyol ekibi, transfer için resmi temaslara başlayabilir.

Genç oyuncunun ismi mayıs ayında İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol ile anılmıştı.

GEÇEN SEZON 17 MAÇTA 4 GOLLÜK KATKI


22 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Galatasaray'da 17 maça çıktı. Yusuf Demir bu müsabakalarda 2 gol ile 2 asist üretti.

GALATASARAY, 6 MİLYON EURO ÖDEDİ

Rapid Wien altyapısında yetişen Yusuf Demir daha sonra Barcelona'da kiralık olarak forma giydi. Galatasaray, 2022-2023 sezonu başında genç oyuncu için 6 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

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