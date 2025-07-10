Petrovic, Bournemouth yolcusu!

Chelsea forması giyen Djordje Petrovic, Bournemouth ile anlaşma sağladı.
BOURNEMOUTH İLE ANLAŞMA
Romano'nun haberine göre, 25 yaşındaki file bekçisi, Bournemouth ile el sıkıştı. Bournemouth, Petrovic transferi için Chelsea ile görüşmelerine devam ediyor. 25 yaşındaki kalecinin transferi için Chelsea'den gelecek son onay bekleniyor.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Sırp kaleci, Galatasaray'ın da transfer gündemine gelmişti.
BOURNEMOUTH İLE ANLAŞMA
Romano'nun haberine göre, 25 yaşındaki file bekçisi, Bournemouth ile el sıkıştı. Bournemouth, Petrovic transferi için Chelsea ile görüşmelerine devam ediyor. 25 yaşındaki kalecinin transferi için Chelsea'den gelecek son onay bekleniyor.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Sırp kaleci, Galatasaray'ın da transfer gündemine gelmişti.