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Petrovic, Bournemouth yolcusu!

Bournemouth, Chelsea'den Djordje Petrovic ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Chelsea'nin kararı bekleniyor.

calendar 10 Temmuz 2025 09:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Petrovic, Bournemouth yolcusu!
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Chelsea forması giyen Djordje Petrovic, Bournemouth ile anlaşma sağladı.

BOURNEMOUTH İLE ANLAŞMA

Romano'nun haberine göre, 25 yaşındaki file bekçisi, Bournemouth ile el sıkıştı. Bournemouth, Petrovic transferi için Chelsea ile görüşmelerine devam ediyor. 25 yaşındaki kalecinin transferi için Chelsea'den gelecek son onay bekleniyor.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Sırp kaleci, Galatasaray'ın da transfer gündemine gelmişti.

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