22 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde

- MAÇ PROGRAMI

22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Ankara'da yarın başlayacak Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele verecek.Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, elemelerde B Grubu'nda Sırbistan, Çekya ve Almanya ile karşılaşacak.Toplam 20 takımın 5 grupta mücadele edeceği elemeler sonunda gruplarını lider tamamlayan 5 takım ile en iyi 2 grup ikincisi, Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazanacak.Milli takım kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:Pasör: Özgür Benzer, Doğukan YaltıraklıPasör çaprazı: Emin Aslan GünerSmaçör: Yiğit Hamza Aslan, Yılmaz Üner, Taha Berat Massa, Aleksey Atilla Öztire, Kerem SüelOrta oyuncu: Mert Cuci, Selim Yıldız, Muharrem Kurtuluş, Berat Batın MergenLibero: Batu Ercan Akbaba, Tuğrul Mansur DüzceTürkiye'nin elemelerdeki maç programı şöyle:CUMA:17.30 Türkiye-Almanya12 Temmuz Cumartesi:17.30 Sırbistan-Türkiye13 Temmuz Pazar:17.30 Çekya-Türkiye