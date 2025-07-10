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22 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde

22 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı'mız Avrupa Şampiyonası elemelerinde Sırbistan, Çekya, Almanya karşısında ülkemizi temsil edecek.

calendar 10 Temmuz 2025 15:03 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2025 15:04
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
22 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde
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22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Ankara'da yarın başlayacak Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele verecek.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, elemelerde B Grubu'nda Sırbistan, Çekya ve Almanya ile karşılaşacak.

Toplam 20 takımın 5 grupta mücadele edeceği elemeler sonunda gruplarını lider tamamlayan 5 takım ile en iyi 2 grup ikincisi, Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazanacak.


Milli takım kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Pasör: Özgür Benzer, Doğukan Yaltıraklı

Pasör çaprazı: Emin Aslan Güner

Smaçör: Yiğit Hamza Aslan, Yılmaz Üner, Taha Berat Massa, Aleksey Atilla Öztire, Kerem Süel

Orta oyuncu: Mert Cuci, Selim Yıldız, Muharrem Kurtuluş, Berat Batın Mergen

Libero: Batu Ercan Akbaba, Tuğrul Mansur Düzce

- MAÇ PROGRAMI

Türkiye'nin elemelerdeki maç programı şöyle:

CUMA:

17.30 Türkiye-Almanya

12 Temmuz Cumartesi:

17.30 Sırbistan-Türkiye

13 Temmuz Pazar:

17.30 Çekya-Türkiye

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