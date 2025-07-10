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Shomurodov, Başakşehir için İstanbul'da

Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir, Eldor Shomurodov'u İstanbul'a getirdi.

calendar 10 Temmuz 2025 13:45 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2025 13:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Shomurodov, Başakşehir için İstanbul'da
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Rams Başahşehir'de, Eldor Shomurodov transferi mutlu sonla bitti.

Özbek futbolcu sağlık kontrollerine girmek ve resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Başakşehir, Özbek golcüyü 3 milyon Euro karşılığında kiraladı. Anlaşma kapsamında 2.7 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu da bulunuyor. Başakşehir Shomurodov ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
ROMA'YA %10'LUK SONRAKİ SATIŞ PAYI

Taraflar arasında varılan anlaşmada, Roma'nın ileride gerçekleşecek olası bir satıştan %10 pay alacağı da belirtildi. Başakşehir böylece, Shomurodov transferi için hem kısa hem uzun vadeli bir planlama yapmış oldu.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Roma'da 37 maça çıkan Özbek futbolcu 7 gol atarken 5 de asist kaydetti.


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