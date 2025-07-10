Shomurodov, Başakşehir için İstanbul'da

ROMA'YA %10'LUK SONRAKİ SATIŞ PAYI

SEZON PERFORMANSI



Rams Başahşehir'de, Eldor Shomurodov transferi mutlu sonla bitti.Özbek futbolcu sağlık kontrollerine girmek ve resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi.Fabrizio Romano'nun haberine göre Başakşehir, Özbek golcüyü 3 milyon Euro karşılığında kiraladı. Anlaşma kapsamında 2.7 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu da bulunuyor. Başakşehir Shomurodov ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.Taraflar arasında varılan anlaşmada, Roma'nın ileride gerçekleşecek olası bir satıştan %10 pay alacağı da belirtildi. Başakşehir böylece, Shomurodov transferi için hem kısa hem uzun vadeli bir planlama yapmış oldu.Geçtiğimiz sezon Roma'da 37 maça çıkan Özbek futbolcu 7 gol atarken 5 de asist kaydetti.