10 Temmuz
Sabah FK-NK Celje
19:00
10 Temmuz
AEK Larnaca-Partizan
19:30
10 Temmuz
Paksi SE-CFR Cluj
20:00
10 Temmuz
Levski-Hapoel Beer Sheva
20:30
10 Temmuz
Shakhtar-Ilves
21:00
10 Temmuz
Spartak Trnava-Haecken
21:15
10 Temmuz
Legia Warszawa-Aktobe
22:00
10 Temmuz
SKN St. Poelten-Beşiktaş
20:00

Samet Asatekin, Fethiyespor'a transfer oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Fethiyespor, son olarak 1'inci Lig'de Pendikspor forması giyen orta saha oyuncusu Samet Asatekin'i renklerine bağladı.

calendar 10 Temmuz 2025 12:24
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Samet Asatekin, Fethiyespor'a transfer oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Fethiyespor, son olarak 1'inci Lig'de Pendikspor forması giyen orta saha oyuncusu Samet Asatekin'i kadrosuna dahil etti. Tecrübeli oyuncu, Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Samet Asatekin'e kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Ümraniyespor alt yapısından yetişen 33 yaşındaki oyuncu kariyerinde 5 şampiyonluk yaşadı. Ümraniyespor'la 3, Pendikspor ve Tuzlaspor'la da 1'er kez şampiyonluk mutluluğunu yaşayan Samet, kariyerinde Samsunspor'da da oynadı. Fethiyespor dış transferde daha önce 5 takviye yapmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.