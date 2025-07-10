Tecrübeli koç James Borrego, 2025-26 NBA sezonunda da New Orleans Pelicans'ta yardımcı antrenörlük görevini sürdürmeye devam edecek.New York Knicks'in Mike Brown'ın ekibine katması için ilgilendiği Borrego, yapılan görüşmelere rağmen Pelicans ile yoluna devam etme kararı aldı.Knicks'in başantrenörlük görevi için de adaylar arasında yer alan Borrego, bu pozisyon için de mülakata katılmıştı. Ancak Denver Nuggets'ın baş asistanlık pozisyonu için yapılacak görüşmeler Pelicans tarafından engellendi. Bu da kulübün, Borrego'yu ekipte tutma konusundaki kararlılığını gösterdi.Son yıllarda Cleveland Cavaliers ve Los Angeles Lakers gibi takımlar tarafından da başantrenörlük adayları arasında gösterilen Borrego'nun, NBA genelinde değerli bir koç profili olarak görülmeye devam ettiği vurgulanıyor.