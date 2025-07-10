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Fenerbahçe Beko'da rota Chimezie Metu!

Fenerbahçe Beko, Barcelona forması giyen ABD'li Chimezie Metu'yu transfer etmek için harekete geçti.

calendar 10 Temmuz 2025 12:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe Beko'da rota Chimezie Metu!
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Geçtiğimiz sezonu EuroLeague, Lig ve Türkiye Kupası zaferleriyle Triple Crown yaparak tamamlayan Fenerbahçe Beko, yeni sezon kadro çalışmaları kapsamında Barcelona'nın ABD'li pivotunu gündemine aldı.

Chema De Lucas'ın haberine göre, Fenerbahçe Beko, Barcelona'nın pivot oyuncusu Chimezie Metu'yu transfer etmek için girişimlerde bulunuyor.

ABD'li pivot, Barcelona'da dikkat çeken isimlerin bir tanesi olduktan sonra, 25 Mart'ta Bayern Münih'e karşı oynadığı karşılaşmada sağ bacağındaki aşil tendonunu koparmıştı.


Metu, geçtiğimiz sezon Detroit Pistons'tan Barcelona'ya transfer olmuştu.

 

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