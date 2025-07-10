Bayram Bektaş: 'Uzun vadede hedef Süper Lig'

"ŞAMPİYON BİR TAKIMA GELDİM"

"UZUN VADEDE SÜPER LİG HEDEFİ"

"HER TEKLİFE AÇIĞIM"

"AY YILDIZ İÇİN BÜTÜN TEKNİK DİREKTÖRLER SEFERBER OLUR"

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklalspor'da teknik direktör Bayram Bektaş, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampı değerlendirerek,dedi.TFF 2'nci Lig ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklalspor yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de bin 800 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde gerçekleştiriyor. Yeni sezon hazırlıklarını değerlendiren Akdeniz ekibinin teknik direktörü Bayram Bekraş, kamp çalışmalarının iyi gittiğini söyleyerek,ifadelerini kullandı.Kendisine sunulan projeyi beğenerek İstiklalspor'a geldiğini belirten Bayram Bektaş, "Geçen sene şampiyon olan bir takıma geldim. Başkanımız bu yıl da hedefin aynı olduğunu ve yine şampiyon olmak istediklerini söyledi. Güzel bir projeden bahsetti. Benim için lig hiç önemli değil. Sadece işimi yapmak istediğim bir takımda olmak istediğimi söylemiştim. Başkanımız da bu projeden bahsedince ben de bu projeye dahil olmak istedim. Bugün buradayım. Yol haritamızı da düzgün şekilde çiziyoruz. Bunu da lige yansıtırsak sezon sonu inşallah hep beraber mutlu oluruz" şeklinde konuştu.Kendisine sunulan projenin hedefinde Süper Lig olup olmadığının sorulması üzerine ise Bektaş, "Uzun vadede öyle konuşuldu. Biliyorsunuz şehrimiz yaralarını sarıyor. Hem biraz da insanlarımızın deprem psikolojisinden çıkıp spor aktivitesine dahil olup ailesi ile maça gelip takımlarını desteklesinler diye güzel bir oluşum var. Stadyum projemiz var. Bunun yanında basketbol takımımız şampiyon oldu. Bunun sürdürmek adına en azından bir üst lige çıkabilirsek hedefimiz bu. Daha sonraki düşüncelerimizi yine dile getiririz" diye konuştu.Teknik direktör olarak yeni maceraya çıktığına da vurgu yapan Bektaş, "Ben her teklife açığım. 3'üncü ligden de teklif gelebilir. Kabul edip, etmemek bizim elimizde. Projeye inanmazsın kabul etmezsin. İnanırsın 'evet' dersin. Ben inandığım için buradayım. Çok güzel bir camiaya geldiğimi biliyorum. Ortam gayet iyi. Ben sadece işimi yapmak istiyorum. Burası da benim için uygun bir ortam olduğu için buradayım" dedi.Milli takımda Şenol Güneş'in yardımcılığını yaptığı dönem hakkında da konuşan Bayram Bektaş,ifadelerini kullandı.