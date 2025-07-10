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Galatasaray'dan Yusuf Demir'e sözleşme!

Galatasaray, sözleşmesi 2025/26 sezonunda sona erecek olan genç oyuncusu Yusuf Demir ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

calendar 10 Temmuz 2025 11:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Yusuf Demir'e sözleşme!
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Galatasaray, iç transferde harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, genç oyucusu Yusuf Demir ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor.

TEMSİLCİSİ İSTANBUL'A GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Yusuf Demir'in temsilcisi sözleşme uzatma görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldi ve Galatasaray Kemerburgaz Tesisleri'ne gitti.

Sözleşmesi 2025/26 sezonunda sona erecek olan 22 yaşındaki gurbetçi oyuncuyla önümüzdeki günlerde işin resmileşmesi bekleniyor.


ELCHE'NİN RADARINDA

Öte yandan İspanya basınından Estadio Deportivo'nun haberine göre, Elche, Galatasaray'ın Avusturyalı oyuncusu Yusuf Demir ile ilgileniyor. İspanyol ekibi, transfer için resmi temaslara başlayabilir.

Genç oyuncunun ismi mayıs ayında İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol ile anılmıştı.

GEÇEN SEZON 17 MAÇTA 4 GOLLÜK KATKI

22 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Galatasaray'da 17 maça çıktı. Yusuf Demir bu müsabakalarda 2 gol ile 2 asist üretti. 



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