Haber Tarihi: 10 Temmuz 2025 11:05 - Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2025 11:05

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı 2025 ne zaman?

Sağlık Bakanlığı'nın personel kadrosunu güçlendirmeye yönelik önemli adımlarından biri olan 18 bin personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı 2025 ne zaman? 18 bin personel alımı başvuru şartları ve kadro dağlımı nedir?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı 2025 ne zaman?
Abone Ol
Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu 18 bin personel alımı için süreç devam ederken, adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bakan Kemal Memişoğlu'nun "Eylül ayında ilanımız olacak ve alım yapacağız" açıklamasıyla birlikte gözler, başvuru takvimi ve şartlarının yer alacağı ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzuna çevrildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde yaptığı önemli değerlendirmelerle, sağlık sektöründe büyük bir istihdam müjdesi verdi. Bakan Memişoğlu, "Eylül ayında ilerleyeceğiz. 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız" diyerek, binlerce sağlık çalışanının merakla beklediği alım sürecinin startını verdi.

Bu açıklama ile birlikte, 18 bin sağlık personeli alımına dair ilanın Eylül ayı başında yayımlanması ve ÖSYM'den de KPSS-2025/4 tercih kılavuzunun eş zamanlı olarak yayımlanması bekleniyor. Adaylar, bu büyük fırsat için şimdiden hazırlıklarını hızlandıracak.

Bakan Memişoğlu'nun bu yeni alım duyurusu, yıl içinde gerçekleşen diğer personel alımlarının ardından geldi. Daha önce:

15.342 sözleşmeli personel alımı için tercihler 2–8 Mayıs 2025 tarihlerinde ÖSYM üzerinden alınmıştı.

3 bin 658 işçi alımı için de başvurular 5–9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleşmişti.

Sağlık Bakanlığı'nın Eylül ayında gerçekleştireceği 18 bin personel alımı, sektördeki yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Adayların, resmi duyuruları ve kılavuzları yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.

KADRO DAĞILIMI BELLİ Mİ?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Eylül ayında yapılacağını duyurduğu 18 bin personel alımı için süreç devam ederken, alımın detaylarına ilişkin merak sürüyor. Özellikle kadro dağılımı ve kontenjan sayıları henüz resmi olarak belli değil.

Bakanlık, bünyesindeki eksik kadroları ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlediği pozisyonları ÖSYM'ye bildirecek. Yayımlanacak olan KPSS-2025/4 tercih kılavuzu kapsamında, bu kadro dağılımına ve her bir branş için ayrılan kontenjan rakamlarına detaylı olarak yer verilecek. Adaylar, tercihlerini bu kılavuzdaki bilgilere göre yapacaklar.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Altay'a bir şok daha! TFF 3. Lig Altay'a bir şok daha!
Samet Asatekin, Fethiyespor'a transfer oldu TFF 2. Lig Samet Asatekin, Fethiyespor'a transfer oldu
Muğlaspor'da transfer harekatı TFF 2. Lig Muğlaspor'da transfer harekatı
KPSS 2025/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı? İlk dönem merkezi atamalar (KPSS tercihleri) başlıyor Gündem KPSS 2025/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı? İlk dönem merkezi atamalar (KPSS tercihleri) başlıyor
Fener Bahçe'den Fenerbahçe'ye mesaj var! Fenerbahçe Fener Bahçe'den Fenerbahçe'ye mesaj var!
Bayram Bektaş: 'Uzun vadede hedef Süper Lig' TFF 2. Lig Bayram Bektaş: "Uzun vadede hedef Süper Lig"
İrfan Can Kahveci karar sürecinde! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci karar sürecinde!
İklim Kanunu yasalaştı mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Gündem İklim Kanunu yasalaştı mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
Galatasaray'dan Yusuf Demir'e sözleşme! Galatasaray Galatasaray'dan Yusuf Demir'e sözleşme!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da Osimhen transferinde son durum
2
Galatasaray'ın Morata'dan kazanacağı para belli oldu!
3
Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu transferinde kötü haber!
4
Osimhen'den flaş Galatasaray paylaşımı!
5
Hakan Çalhanoğlu'nun babasından flaş paylaşım!
6
Fenerbahçe'de sürpriz gündem: Kerem Aktürkoğlu
7
Petrovic, Bournemouth yolcusu!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.