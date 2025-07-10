Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı 2025 ne zaman?

Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu 18 bin personel alımı için süreç devam ederken, adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bakan Kemal Memişoğlu'nun "Eylül ayında ilanımız olacak ve alım yapacağız" açıklamasıyla birlikte gözler, başvuru takvimi ve şartlarının yer alacağı ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzuna çevrildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde yaptığı önemli değerlendirmelerle, sağlık sektöründe büyük bir istihdam müjdesi verdi. Bakan Memişoğlu, "Eylül ayında ilerleyeceğiz. 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız" diyerek, binlerce sağlık çalışanının merakla beklediği alım sürecinin startını verdi.

Bu açıklama ile birlikte, 18 bin sağlık personeli alımına dair ilanın Eylül ayı başında yayımlanması ve ÖSYM'den de KPSS-2025/4 tercih kılavuzunun eş zamanlı olarak yayımlanması bekleniyor. Adaylar, bu büyük fırsat için şimdiden hazırlıklarını hızlandıracak.

Bakan Memişoğlu'nun bu yeni alım duyurusu, yıl içinde gerçekleşen diğer personel alımlarının ardından geldi. Daha önce:

15.342 sözleşmeli personel alımı için tercihler 2–8 Mayıs 2025 tarihlerinde ÖSYM üzerinden alınmıştı.

3 bin 658 işçi alımı için de başvurular 5–9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleşmişti.

Sağlık Bakanlığı'nın Eylül ayında gerçekleştireceği 18 bin personel alımı, sektördeki yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Adayların, resmi duyuruları ve kılavuzları yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Eylül ayında yapılacağını duyurduğu 18 bin personel alımı için süreç devam ederken, alımın detaylarına ilişkin merak sürüyor. Özellikle kadro dağılımı ve kontenjan sayıları henüz resmi olarak belli değil.

Bakanlık, bünyesindeki eksik kadroları ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlediği pozisyonları ÖSYM'ye bildirecek. Yayımlanacak olan KPSS-2025/4 tercih kılavuzu kapsamında, bu kadro dağılımına ve her bir branş için ayrılan kontenjan rakamlarına detaylı olarak yer verilecek. Adaylar, tercihlerini bu kılavuzdaki bilgilere göre yapacaklar.