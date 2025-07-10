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Toprak Razgatlıoğlu, Donington Park'ta piste çıkıyor

WorldSBK 2025 sezonunda son şampiyon Toprak Razgatlıoğlu, Donington Park'ta piste çıkıyor.

calendar 10 Temmuz 2025 14:52
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Toprak Razgatlıoğlu, Donington Park'ta piste çıkıyor
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Son şampiyon Toprak Razgatlıoğlu, WorldSBK 2025 sezonunda bu kez Birleşik Krallık'ta pistlere çıkıyor.

WorldSBK Şampiyonası'nı 2021 ve 2024 yıllarında kazanarak Türk motor sporları tarihine adını altın harflerle yazdıran Toprak, 2025 sezonunun heyecan verici duraklarından biri olan İngiltere etabında da şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. 11-13 Temmuz tarihleri arasında ROKiT BMW Motorrad takımıyla mücadele edecek şampiyon pilot Toprak Razgatlıoğlu şu açıklamayı yaptı:

"Donington Park, her zaman çok özel bir pist. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz şampiyonluğun ardından bu sezona da aynı kararlılıkla başladık. Hedefim yine zirvede olmak. Takımıma ve performansımıza güvenim tam."


12 PİST VE 36 YARIŞTAN OLUŞAN ZORLU SEZON

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2025 sezonu; 12 farklı pistte, her biri 3 yarıştan oluşan toplam 36 yarışla gerçekleşiyor. Sezon, Şubat ayında Avustralya'daki Philip Island pistinde başladı ve Ekim ayında İspanya'daki Jerez pistinde son bulacak.

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