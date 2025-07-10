Karşıyaka'ya Azat Yeşil umudu!

TARAFTARIN YÜREĞİNE SU SERPTİ

SOMUT ADIMLAR ATILACAK, ÖNCELİK ALTYAPIDA

İLK MAÇ AFYONSPOR İLE OYNANACAK

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni sezon öncesi belirsizliğin hakim olduğu Karşıyaka'ya eski başkanlardan Azat Yeşil'in önderliğinde camia destek olacak.İzmir'in köklü temsilcisinde Aygün Cicibaş başkanlığındaki yönetim güçlükle oluşturulmasına rağmen bütçe ve sponsor ise henüz bulunamazken, Azat Yeşil sorumluluk aldı. Karşıyaka'ya dağılan futbol takımının tekrar oluşturulması için destek sözü vererek geçen hafta kadrodan Kadir Bakırtaş'a ödeme yapıp serbest kalmasının önüne geçen Azat Yeşil, Danışma Kurulu ve Divan Kurulu'yla birlikte kulüp için sorumluluk alacaklarını söyledi.Hafta içinde şirketleşme çalışmalarının bir an önce başlaması kararının alındığı toplantıda eski başkanlar, Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu, Cenk Karace, İlker Ergüllü ve Nazım Torbaoğlu'yla bir araya gelen Azat Yeşil, sezon arifesinde kaynak bulunamadığı için endişe ve umutsuzluk içinde olan taraftarların gönlüne su serpti. Futbola destek olacaklarını söyleyen Azat Yeşil, basketbol takımı için de temasların sürdüğünü söyledi. Futbolla ilgili Başkan Cicibaş'la temas halinde olduklarını belirten Yeşil, "Ben, eski başkanlarımız ve eski yöneticilerimiz, futbol takımının kurulması için ekonomik olarak ve çevremizle destek olacağız" dedi.'Danışma Kurulu ve Divan Kurulu ile sürekli istişare içindeyiz. Futbol takımı için ilerleyen günlerde somut adımlar atılacak' diyen Azat Yeşil, kulübün geleceği açısından altyapıya ve gençlere yönelmeyi hedeflediklerini belirtti. Kulüp başkanı olan Aygün Cicibaş'ın tribünden gelen, uzun yıllar yöneticilik yapan gerçek bir Karşıyakalı ve yakından tanıkları bir isim olduğunu belirten Azat Yeşil, "Bu düşüncelerimizi onunla da paylaştık. Camiamızın içinden benim de başında olduğum birliktelik ile çalışmalar yapacağız. Altyapı ve genç oyunculara önem veren, ayağı yere sağlam basan bir takım kurmak hedefindeyiz. Ben, eski başkan ve yöneticilerle futbol takımına maddi ve manevi destek olacağız. Kiminin maddi, kiminin manevi olarak herkesin Karşıyaka'ya imkanları doğrultusunda sahip çıkması gereken dönemdeyiz" diye konuştu.3'üncü Lig'de fikstür dün Ankara'da çekilirken, Karşıyaka sezonun ilk haftasında Afyonspor'u İzmir'de ağırlayacak. Kaf-Kaf, 6-7 Eylül'de başlayacak ligde rakibiyle iç sahada geçen sezondan sarkan cezası yüzünden taraftardından yoksun karşılaşacak. 3'üncü Lig bu sezon bölgesel olurken ikinci hafta Belediye Kütahyaspor deplasmanına gidecek yeşil-kırmızılı ekip taraftarıyla üçüncü haftada Balıkesirspor maçında buluşacak. Karşıyaka, İzmir derbisinde ezeli rakibi Altay'la ise 8'inci haftada Alsancak Stadı'nda deplasman takımı olarak karşılaşacak. Grupta 5 İzmir takımı yer alırken, Kaf-Kaf devreyi Tire 2021 FK sınavıyla bitirecek.