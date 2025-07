Utah Jazz'i tarihinde ilk kez playofflara taşıyan ve renkli kişiliğiyle tanınan eski başantrenör Frank Layden, 93 yaşında yaşamını yitirdi.Jazz kulübü çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Frank Layden, Jazz'e, Utah eyaletine ve NBA'e kalıcı bir iz bıraktı. Onun gibisi bir daha olmayacak. Ailesine başsağlığı diliyor, yasını tutarken hayatını da kutluyoruz. Huzur içinde uyu, koç." ifadelerine yer verdi.1981-89 yılları arasında Utah Jazz'i çalıştıran Layden, kulüp tarihindeki en fazla galibiyete sahip üçüncü koç olarak 277 maç kazanmıştı. 1984 yılında hem Yılın Koçu hem de Yılın Yöneticisi seçilen Layden, bu unvanlara aynı sezonda sahip olan tek Jazz koçu.1932 yılında Brooklyn'de dünyaya gelen Layden, kariyerine liselerde başladıktan sonra mezun olduğu Niagara Üniversitesi'nde antrenörlük yaptı. 1976'da Hubie Brown'un Atlanta Hawks'taki teknik ekibine katılarak NBA'e adım attı. 1979'da ise New Orleans Jazz'in genel menajeri oldu.1981-82 sezonunda Tom Nissalke'in görevden alınmasının ardından takımın başına geçen Layden, ikinci sezonunda kulübü ilk kez playofflara taşıdı. 1988-89 sezonunun başında görevini bırakırken yerine Hall of Fame'e seçilecek Jerry Sloan getirildi.Layden, sonrasında takımın başkanlığı ve genel menajerliğini sürdürerek John Stockton ve Karl Malone gibi Hall of Fame oyuncuların draft edilmesinde rol oynadı. 1998-99 sezonunda WNBA takımı Utah Starzz'da bir sezon koçluk yaptı.Jazz'in sahibi Ryan ve Ashley Smith,ifadelerini kullandı.Layden, antrenörlükten ayrıldıktan sonra Salt Lake City'de yaşamaya devam etti ve 2019'da Chuck Daly Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.