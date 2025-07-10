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Trabzonspor'un Ukraynalı sevdası: Tsygankov

Trabzonspor, Girona forması giyen Viktor Tsygankov ile ilgilendiği belirtildi. Elyounoussi'nin Kopenhag ile sözleşme uzatması sonrasında Bordo-mavili ekip, bu transferde elini çabuk tutma kararı aldı.

calendar 10 Temmuz 2025 10:58
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'un Ukraynalı sevdası: Tsygankov
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Transfer çalışmalarına aralıksız şekilde devam eden Trabzonspor'un yeni bir isme yöneldiği ortaya çıktı.

Kadrosunda üç Ukraynalı futbolcu bulunan Karadeniz devinin, Girona forması giyen Ukraynalı Viktor Tsygankov ile de ilgilendiği belirtildi. Bordo-mavililerin 27 yaşındaki sağ kanat için ilk temaslarda bulunduğu ve yakın bir zamanda resmi teklif sunabileceği vurgulandı. La Liga ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.78 boyundaki futbolcunun şu an piyasa değeri 18 milyon euro olarak gözüküyor. Mevkisi sağ kanat olsa da hem sol kanat hem de 10 numarada görev yapabilen Tsygankov için bordo mavililerin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacağı dile getiriliyor.

3 BÖLGEDE GÖREV YAPABİLİYOR

2023'te market değeri 22 milyon euro'yken 5 milyon euro'ya Girona'ya transfer olan Tsygankov, geçtiğimiz sezon La Liga'da çıktığı 27 maçta (1921 dakika) 2 gol attı ve 5 de asist yaptı. Fatih Tekke'nin istediği kanat forvet tanımına uyan tecrübeli futbolcu için takımdaki Ukraynalı futbolcuların da devreye sokulabileceği belirtildi. Trabzonspor yönetimi, transfer gündemine gelen Elyounoussi'nin kulübü Kopenhag ile sözleşme uzatması sonrası Tsygankov için elini çabuk tutma kararı aldı. Şu ana kadar sağ bek Pina ve forvet Onuachu'ya imza attıran Karadeniz devinin kurmayları, 5 gün sonra başlayacak Erzurum kampına kadar iki transferi daha noktalamayı planlıyor.


Görüşmeler tam gaz sürüyor.

DÖRDÜNCÜ UKRAYNALI OYUNCU OLACAK

Viktor Tsygankov'un gelmesi durumunda kadroda 4 Ukraynalı futbolcu olacak. Trabzonspor'da şu an Batagov, Sikan ve Zubkov olmak üzere üç Ukraynalı var.

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