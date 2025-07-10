Los Angeles Clippers, Norman Powell'ı takaslamasının ardından veteran oyun kurucu Chris Paul'un yeni adresi olarak öne çıkmaya başladı.Takımın Bradley Beal ile de ilgileniyor olması, Paul'un Clippers'a dönüşünü daha olası hale getirdi.ESPN'de yayınlanan NBA Today programında Ramona Shelburne, Clippers'ın Paul içinhaline geldiğini ifade etti. Özellikle arka alanda oluşan boşluk ve Paul'un Los Angeles'ta kalma isteği bu senaryoyu güçlendiriyor.diyen Shelburne,şeklinde konuştu.Powell, üç takımlı bir takasla Miami Heat'e gönderilirken, Clippers bu takas sayesinde Utah Jazz'dan forvet John Collins'i kadrosuna katmıştı. Bu hamle, hem arka alanda süre açtı hem de takımı başka yıldızlarla takviye edebilmek için esnekliğe kavuşturdu.Beal de Clippers'ın radarında yer alıyor. Lakers, Bucks ve Timberwolves'un da Beal'le ilgilendiği belirtilirken, Miami'nin Powell'ı almasıyla yarıştan çekildiği aktarılıyor.Chris Paul'un ve Beal'in aynı anda kadroya katılmasının maliyet ve rotasyon açısından zorlayıcı olacağı yönünde bazı yorumlar olsa da, Shelburne, Clippers'ın her iki oyuncuyu da alma senaryolarını araştırdığını belirtti.40 yaşındaki Paul, 2011-2017 yılları arasında altı sezon Clippers formasını giyerek takımı düzenli bir playoff ekibine dönüştürmüştü. 2024-25 sezonunu San Antonio Spurs formasıyla tamamlayan Paul, 82 maçın tamamında görev alıp 8.8 sayı ve 7.4 asist ortalamaları yakaladı.12 kez All-Star seçilen oyun kurucu, kariyerine devam ederse ailesine yakın kalmak için Los Angeles bölgesinde kalmayı tercih ettiğini açıkça dile getirdi.