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Chris Paul'un Clippers'a dönme ihtimali güçleniyor

Los Angeles Clippers, Norman Powell'ı takaslamasının ardından veteran oyun kurucu Chris Paul'un yeni adresi olarak öne çıkmaya başladı.

calendar 10 Temmuz 2025 14:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Chris Paul'un Clippers'a dönme ihtimali güçleniyor
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Los Angeles Clippers, Norman Powell'ı takaslamasının ardından veteran oyun kurucu Chris Paul'un yeni adresi olarak öne çıkmaya başladı.

Takımın Bradley Beal ile de ilgileniyor olması, Paul'un Clippers'a dönüşünü daha olası hale getirdi.

ESPN'de yayınlanan NBA Today programında Ramona Shelburne, Clippers'ın Paul için "mantıklı bir tercih" haline geldiğini ifade etti. Özellikle arka alanda oluşan boşluk ve Paul'un Los Angeles'ta kalma isteği bu senaryoyu güçlendiriyor.


"Geçen programda Phoenix Suns'ın en olası ihtimal olduğunu düşünüyordum," diyen Shelburne, "Ancak Norman Powell'ın takaslanmasıyla Clippers'ın arka sahaya takviye ihtiyacı doğdu. Bradley Beal da gündemdeyken, neden ikisi birden olmasın?" şeklinde konuştu.

Powell, üç takımlı bir takasla Miami Heat'e gönderilirken, Clippers bu takas sayesinde Utah Jazz'dan forvet John Collins'i kadrosuna katmıştı. Bu hamle, hem arka alanda süre açtı hem de takımı başka yıldızlarla takviye edebilmek için esnekliğe kavuşturdu.

Beal de Clippers'ın radarında yer alıyor. Lakers, Bucks ve Timberwolves'un da Beal'le ilgilendiği belirtilirken, Miami'nin Powell'ı almasıyla yarıştan çekildiği aktarılıyor.

Chris Paul'un ve Beal'in aynı anda kadroya katılmasının maliyet ve rotasyon açısından zorlayıcı olacağı yönünde bazı yorumlar olsa da, Shelburne, Clippers'ın her iki oyuncuyu da alma senaryolarını araştırdığını belirtti.

40 yaşındaki Paul, 2011-2017 yılları arasında altı sezon Clippers formasını giyerek takımı düzenli bir playoff ekibine dönüştürmüştü. 2024-25 sezonunu San Antonio Spurs formasıyla tamamlayan Paul, 82 maçın tamamında görev alıp 8.8 sayı ve 7.4 asist ortalamaları yakaladı.

12 kez All-Star seçilen oyun kurucu, kariyerine devam ederse ailesine yakın kalmak için Los Angeles bölgesinde kalmayı tercih ettiğini açıkça dile getirdi.

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