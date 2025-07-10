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Türk Telekom Basketbol Takımı, Emircan Koşut'u kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, milli basketbolcu Emircan Koşut'u renklerine bağladı.

calendar 10 Temmuz 2025 14:47
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türk Telekom Basketbol Takımı, Emircan Koşut'u kadrosuna kattı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, milli basketbolcu Emircan Koşut'u kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Onvo Büyükçekmece Basketbol'da tamamlayan Emircan Koşut'u takımımıza kattık. Ailene tekrar hoş geldin Emircan Koşut." ifadelerine yer verildi.

Ankara ekibi, ayrıca Kanadalı oyuncu Kyle Alexander ile yollarını ayırdığını duyurdu.

 

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