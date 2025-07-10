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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'nde rakibi Çekya!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde 3. haftanın ikinci maçında Çekya'yla karşılaşacak.

calendar 10 Temmuz 2025 13:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'nde rakibi Çekya!
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 A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın ikinci maçında 11 Temmuz'da Çekya'yla karşılaşacak.

Apeldoorn şehrinde oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30 da başlayacak. Hollanda'yı 3-0 yenerek 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, 12 Temmuz'da İtalya ve 13 Temmuz'da Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

Oynadığı 9 maçta 8 galibiyet alan milliler, organizasyonda 22 puanla 4. sırada bulunuyor.

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