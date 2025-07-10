10 Temmuz
Sabah FK-NK Celje
19:00
10 Temmuz
AEK Larnaca-Partizan
19:30
10 Temmuz
Paksi SE-CFR Cluj
20:00
10 Temmuz
Levski-Hapoel Beer Sheva
20:30
10 Temmuz
Shakhtar-Ilves
21:00
10 Temmuz
Spartak Trnava-Haecken
21:15
10 Temmuz
Legia Warszawa-Aktobe
22:00
10 Temmuz
SKN St. Poelten-Beşiktaş
20:00

Celtics, yeni aldığı Simons için takas seçeneklerini değerlendiriyor

Boston Celtics, kadrosuna yeni dahil ettiği guard Anfernee Simons'ı takas etmek için aktif görüşmeler yürütüyor.

calendar 10 Temmuz 2025 14:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Celtics, yeni aldığı Simons için takas seçeneklerini değerlendiriyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Boston Celtics, kadrosuna yeni dahil ettiği guard Anfernee Simons'ı takas etmek için aktif görüşmeler yürütüyor.

RealGM'in aktardığına göre ESPN'den Brian Windhorst, Hoop Collective Podcast'te Boston'ın Simons'ı başka takımlara göndermek için temaslara başladığını belirtti:

"Görüştüğüm bazı takımlar, Celtics'in Simons'ı takaslamaya çalıştığını söyledi. Tabii bunu başarıp başaramayacakları başka bir konu."

Simons, Jrue Holiday takası kapsamında 7 Temmuz'da Portland Trail Blazers'tan Boston'a geçmişti. Ancak Celtics'in arka alan rotasyonundaki yoğunluk ve oyuncunun biten kontratı (27.7 milyon dolar) nedeniyle, Simons'ın takas parçası olarak değerlendirildiği konuşuluyor.


26 yaşındaki Simons, 2024-25 sezonunda Portland formasıyla 70 maçta 19.3 sayı, 4.8 asist ve 2.7 ribaund ortalamaları yakaladı. Geçtiğimiz sezon 22.6 sayı ile kariyer rekoruna ulaşmıştı.

2018 yılında draft edilen Simons, bugüne dek 389 normal sezon ve 15 playoff maçında görev aldı. Kariyerinde %38.1 üçlük yüzdesiyle istikrarlı bir şutör olarak öne çıkıyor.

Celtics yönetimi, Simons'ın potansiyelinden ziyade sözleşme durumundan faydalanarak maaş dengesi veya farklı pozisyonlarda kadro ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Şu an için somut bir takas gelişmesi olmasa da, kulüp çok sayıda takımla temas halinde.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.