Boston Celtics, kadrosuna yeni dahil ettiği guard Anfernee Simons'ı takas etmek için aktif görüşmeler yürütüyor.RealGM'in aktardığına göre ESPN'den Brian Windhorst, Hoop Collective Podcast'te Boston'ın Simons'ı başka takımlara göndermek için temaslara başladığını belirtti:."Simons, Jrue Holiday takası kapsamında 7 Temmuz'da Portland Trail Blazers'tan Boston'a geçmişti. Ancak Celtics'in arka alan rotasyonundaki yoğunluk ve oyuncunun biten kontratı (27.7 milyon dolar) nedeniyle, Simons'ın takas parçası olarak değerlendirildiği konuşuluyor.26 yaşındaki Simons, 2024-25 sezonunda Portland formasıyla 70 maçta 19.3 sayı, 4.8 asist ve 2.7 ribaund ortalamaları yakaladı. Geçtiğimiz sezon 22.6 sayı ile kariyer rekoruna ulaşmıştı.2018 yılında draft edilen Simons, bugüne dek 389 normal sezon ve 15 playoff maçında görev aldı. Kariyerinde %38.1 üçlük yüzdesiyle istikrarlı bir şutör olarak öne çıkıyor.Celtics yönetimi, Simons'ın potansiyelinden ziyade sözleşme durumundan faydalanarak maaş dengesi veya farklı pozisyonlarda kadro ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Şu an için somut bir takas gelişmesi olmasa da, kulüp çok sayıda takımla temas halinde.