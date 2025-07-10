Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Konyaspor, orta saha hattını geliştirmeye hazırlanıyor.
Konyaspor, transferde bonservisi elinde olan Enis Bardhi ile 2 yılık anlaşmaya vardı.
Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusunun cuma günü Konya'da olması planlanıyor.
Konyaspor, Enis Bardhi için oyuncuya imza parası ödeyecek. Yıllık maaşı ise 600-700 bin euro seviyelerinde.
ARA TRANSFER DÖNEMİNDE DE İSTENMİŞTİ
Konyaspor, Bardhi'ye devre arası da teklif yapmış ancak oyuncu o dönem Bodrum FK'yı tercih etmişti.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda 31 maça çıkan Bardhi, 2 gol ve 4 asist sevinci yaşadı.
(Konyanın Sesi)
Konyaspor, transferde bonservisi elinde olan Enis Bardhi ile 2 yılık anlaşmaya vardı.
Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusunun cuma günü Konya'da olması planlanıyor.
Konyaspor, Enis Bardhi için oyuncuya imza parası ödeyecek. Yıllık maaşı ise 600-700 bin euro seviyelerinde.
ARA TRANSFER DÖNEMİNDE DE İSTENMİŞTİ
Konyaspor, Bardhi'ye devre arası da teklif yapmış ancak oyuncu o dönem Bodrum FK'yı tercih etmişti.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda 31 maça çıkan Bardhi, 2 gol ve 4 asist sevinci yaşadı.
(Konyanın Sesi)