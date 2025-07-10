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Konyaspor'a çok yakın: Enis Bardhi

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, en son Bodrumspor forması giyen Enis Bardhi'yi getirmek üzere.

calendar 10 Temmuz 2025 13:12
Fotoğraf: AA
Konyaspor'a çok yakın: Enis Bardhi
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Konyaspor, orta saha hattını geliştirmeye hazırlanıyor.

Konyaspor, transferde bonservisi elinde olan Enis Bardhi ile 2 yılık anlaşmaya vardı.

Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusunun cuma günü Konya'da olması planlanıyor.

Konyaspor, Enis Bardhi için oyuncuya imza parası ödeyecek. Yıllık maaşı ise 600-700 bin euro seviyelerinde.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE DE İSTENMİŞTİ

Konyaspor, Bardhi'ye devre arası da teklif yapmış ancak oyuncu o dönem Bodrum FK'yı tercih etmişti.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda 31 maça çıkan Bardhi, 2 gol ve 4 asist sevinci yaşadı.

(Konyanın Sesi)

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