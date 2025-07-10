KPSS 2025/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı? İlk dönem merkezi atamalar (KPSS tercihleri) başlıyor

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan merkezi yerleştirmelere ilişkin "2025 Yılı KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi", yılın başında ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Takvime göre, 2025 KPSS-1 merkezi yerleştirme tercih süreci 10 Temmuz 2025 itibarıyla başlayacak.



Adaylar, belirlenen tarihlerde tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. KPSS tercih sürecinin 10 Temmuz Perşembe günü mesai bitimine kadar başlaması bekleniyor. 2025 KPSS‑1 yerleştirme döneminde tercihler 10–17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.



KPSS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.



2.DÖNEM TERCİH TAKVİMİ



2025-2 yerleştirme döneminde ise kamu kurumları kadro taleplerini 29 Eylül-17 Kasım 2025 tarihleri arasında iletecek, adaylar tercihlerini ise 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapacaktır.

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