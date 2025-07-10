Haber Tarihi: 10 Temmuz 2025 12:11 - Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2025 12:11

KPSS 2025/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı? İlk dönem merkezi atamalar (KPSS tercihleri) başlıyor

it KPSS merkezi yerleştirme takvimi, ÖSYM tarafından yılın başında duyurulmuştu. Bu takvime göre, KPSS-1 tercih süreci 10 Temmuz 2025 tarihinde başlayacak. Süreci kaçırmak istemeyen vatanaşlar, KPSS tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor. Peki, KPSS tercihleri başladı mı? KPSS 2025/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS 2025/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı? İlk dönem merkezi atamalar (KPSS tercihleri) başlıyor
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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan merkezi yerleştirmelere ilişkin "2025 Yılı KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi", yılın başında ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Takvime göre, 2025 KPSS-1 merkezi yerleştirme tercih süreci 10 Temmuz 2025 itibarıyla başlayacak.

Adaylar, belirlenen tarihlerde tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. KPSS tercih sürecinin 10 Temmuz Perşembe günü mesai bitimine kadar başlaması bekleniyor. 2025 KPSS‑1 yerleştirme döneminde tercihler 10–17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2.DÖNEM TERCİH TAKVİMİ

2025-2 yerleştirme döneminde ise kamu kurumları kadro taleplerini 29 Eylül-17 Kasım 2025 tarihleri arasında iletecek, adaylar tercihlerini ise 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapacaktır.
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