Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği Victor Osimhen, gece geç saatlerde sosyal medya hesabından taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.
GECE YARISI GALATASARAY PAYLAŞIMI
Nijeryalı golcü, şampiyonluk kutlamalarının ardından 5 yıldızlı Galatasaray formasıyla kızıyla birlikte üçlü çektirdiği anı sosyal medya hesabından paylaştı.
TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI
Osimhen'in gece yarısı yaptığı bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarları transferi için çok heyecanlandırdı. Galatasaray, oyuncu tarafıyla anlaşırken, Napoli tarafıyla ise 75 milyon Euro'luk çıkış maddesinin ödeme planı konusunda görüşmelerini sürdürüyor.
GECE YARISI GALATASARAY PAYLAŞIMI
Nijeryalı golcü, şampiyonluk kutlamalarının ardından 5 yıldızlı Galatasaray formasıyla kızıyla birlikte üçlü çektirdiği anı sosyal medya hesabından paylaştı.
TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI
Osimhen'in gece yarısı yaptığı bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarları transferi için çok heyecanlandırdı. Galatasaray, oyuncu tarafıyla anlaşırken, Napoli tarafıyla ise 75 milyon Euro'luk çıkış maddesinin ödeme planı konusunda görüşmelerini sürdürüyor.