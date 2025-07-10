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Osimhen'den flaş Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray'ın transferi için son detayları görüştüğü Victor Osimhen, gece yarısı taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.

calendar 10 Temmuz 2025 08:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Osimhen'den flaş Galatasaray paylaşımı!
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Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği Victor Osimhen, gece geç saatlerde sosyal medya hesabından taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.

GECE YARISI GALATASARAY PAYLAŞIMI

Nijeryalı golcü, şampiyonluk kutlamalarının ardından 5 yıldızlı Galatasaray formasıyla kızıyla birlikte üçlü çektirdiği anı sosyal medya hesabından paylaştı.

TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI 

Osimhen'in gece yarısı yaptığı bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarları transferi için çok heyecanlandırdı. Galatasaray, oyuncu tarafıyla anlaşırken, Napoli tarafıyla ise 75 milyon Euro'luk çıkış maddesinin ödeme planı konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

    
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