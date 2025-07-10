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Galatasaray'ın hücum hattı göz kamaştırıyor

Victor Osimhen transferinde sona yaklaşan Galatasaray'ın yeni sezon öncesi hücum hattı yıldız isimlerden oluşuyor.

calendar 10 Temmuz 2025 11:11
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'ın hücum hattı göz kamaştırıyor
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Son 3 yılda Süper Lig şampiyonluğu apoleti takan Galatasaray, aynı başarısını Şampiyonlar Ligi'nde de göstermek için transferde yoğun mesai harcıyor. Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi transfer döneminin başında bitiren Cimbom, Victor Osimhen'i de bonservisiyle almak için Napoli ile sıkı pazarlıkta.

TAKIMIN STARI DÖNDÜ

Uzun süren sakatlığının ardından geçtiğimiz günlerde antrenmanlara dönerek sarı-kırmızılılara katılan Mauro Icardi'nin gelecek sezondaki performansı, taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Sane ve Osimhen transflerleriyle Avrupa'da adından söz ettiren Galatasaray; Osimhen, Icardi ve Sane'nin Şampiyonlar Ligi tecrübelerine güveniyor. 3 oyuncunun da Şampiyonlar Ligi'nde skora etki ettiği birçok maç bulunuyor. Galatasaray'ın hedefi bu tecrübeyi sahaya yansıtmak.


LİSANSLAR TAMAM

Arjantinli yıldız Mauro Icardi ve Alman Leroy Sane'nin lisansları çıkarıldı. Her iki futbolcuya karşı da taraftardan büyük güven var.

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