10 Temmuz
Sabah FK-NK Celje
19:00
10 Temmuz
AEK Larnaca-Partizan
19:30
10 Temmuz
Paksi SE-CFR Cluj
20:00
10 Temmuz
Levski-Hapoel Beer Sheva
20:30
10 Temmuz
Shakhtar-Ilves
21:00
10 Temmuz
Spartak Trnava-Haecken
21:15
10 Temmuz
Legia Warszawa-Aktobe
22:00
10 Temmuz
SKN St. Poelten-Beşiktaş
20:00

Fenerbahçe'den Genç Viking'e kanca!

Fenerbahçe, Norsjaelland forması giyen Norveçli futbolcu Sindre Walle Egeli'yi satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Norveçli oyuncunun 15 milyon Euro güncel değeri bulunuyor.

calendar 10 Temmuz 2025 09:17
Haber: Posta, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Genç Viking'e kanca!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de kadroyu gençleştirme politikası tüm hızıyla gerçekleşmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, transfer listesinin başına Sindre Walle Egeli'yi yazdı. Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki futbolcu, esas bölgesi sağ kanat olsa da solda ve forvette de görev yapabiliyor. Kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Norveçli oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

Norveç Milli Takımı formasını bir kez terleten yıldız futbolcu, tüm alt yaş gruplarında da görev yaptı. Fenerbahçe'nin iki sezon önce UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda Norsjaelland'a 6-1 yenildiği maçta yedek soyunan Egeli, süre almamıştı.

Sarı-lacivertli yönetim, genç futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz sezon Norsjaelland formasıyla 33 maça çıkan Egeli, 9 gol ve 8 asist kaydetti.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.