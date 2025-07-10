Fenerbahçe'den Genç Viking'e kanca!

Fenerbahçe'de kadroyu gençleştirme politikası tüm hızıyla gerçekleşmeye devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, transfer listesinin başına Sindre Walle Egeli'yi yazdı. Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki futbolcu, esas bölgesi sağ kanat olsa da solda ve forvette de görev yapabiliyor. Kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Norveçli oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.
Norveç Milli Takımı formasını bir kez terleten yıldız futbolcu, tüm alt yaş gruplarında da görev yaptı. Fenerbahçe'nin iki sezon önce UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda Norsjaelland'a 6-1 yenildiği maçta yedek soyunan Egeli, süre almamıştı.
Sarı-lacivertli yönetim, genç futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.
Geçtiğimiz sezon Norsjaelland formasıyla 33 maça çıkan Egeli, 9 gol ve 8 asist kaydetti.
Sarı-lacivertliler, transfer listesinin başına Sindre Walle Egeli'yi yazdı. Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki futbolcu, esas bölgesi sağ kanat olsa da solda ve forvette de görev yapabiliyor. Kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Norveçli oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.
Norveç Milli Takımı formasını bir kez terleten yıldız futbolcu, tüm alt yaş gruplarında da görev yaptı. Fenerbahçe'nin iki sezon önce UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda Norsjaelland'a 6-1 yenildiği maçta yedek soyunan Egeli, süre almamıştı.
Sarı-lacivertli yönetim, genç futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.
Geçtiğimiz sezon Norsjaelland formasıyla 33 maça çıkan Egeli, 9 gol ve 8 asist kaydetti.