Haber Tarihi: 10 Temmuz 2025 10:09 - Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2025 10:09

Çekya - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları 3. hafta Çekya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, Hollanda'da başladığı 3. hafta karşılaşmalarının ilkinden galibiyetle ayrıldı. 3-0'lık skorla Hollanda karşısından zaferle ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çekya ile mücadele edecek. Ardından İtalya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek olan Filenin Sultanları, koşar adam finale gidiyor. Peki, Türkiye - Çekya VNL maçı hangi kanaldan canlı izlenir, şifresiz mi?

Çekya - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları 3. hafta Çekya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin 3. haftasına galibiyetle başladı. Rakibi Hollanda'ya set vermeyen Milliler; Zehra, Vargas, Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Ebrar, Gizem, Derya, Ebrar, Meliha ile parkede mücadele etti. Galibiyetin ardından Filenin Sultanları Polonya'daki finalleri garantilemiş oldu. İşte, Filenin Sultanları - Çekya maçı detayları...

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 11 Temmuz Cuma günü saat 21:30'da Çekya karşısına çıkıyor. TRT 1'den canlı olarak aktarılacak.

Millilerin 3. hafta kadrosu da şöyle:

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

9 maçın 8'inden galip ayrılan Filenin Sultanları 22 puana ulaştı ve tabloda 4. sırada yer alıyor.

Milliler Çekya'nın ardından 12 Temmuz'da İtalya ve 13 Temmuz'da da Sırbistan ile oynayacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Passolig kalktı mı? Maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? Gündem Passolig kalktı mı? Maç biletleri nasıl ve nereden alınacak?
Fenerbahçe, Deniz Zeitler'i gözüne kestirdi! Fenerbahçe Fenerbahçe, Deniz Zeitler'i gözüne kestirdi!
Hakan Çalhanoğlu'nun babasından flaş paylaşım! Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun babasından flaş paylaşım!
Çekya - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları 3. hafta Çekya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gündem Çekya - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları 3. hafta Çekya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Muhammed Cham'a Suudi kancası! Trabzonspor Muhammed Cham'a Suudi kancası!
Nicolo Zaniolo göz dolduruyor! Galatasaray Nicolo Zaniolo göz dolduruyor!
Mourinho, Rashford'u ikna etti! Fenerbahçe Mourinho, Rashford'u ikna etti!
Abdullah Kavukcu ve Gardi, devrede: Maignan! Galatasaray Abdullah Kavukcu ve Gardi, devrede: Maignan!
İşte Fenerbahçe'nin Trossard'a teklifi Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'nin Trossard'a teklifi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu transferinde kötü haber!
2
Galatasaray'da Osimhen transferinde son durum
3
Osimhen'den flaş Galatasaray paylaşımı!
4
Galatasaray'ın Morata'dan kazanacağı para belli oldu!
5
PSG, Real Madrid'e kabus oldu ve finale çıktı!
6
Yusuf Demir, Elche'nin radarında!
7
Fenerbahçe'de sürpriz gündem: Kerem Aktürkoğlu

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.