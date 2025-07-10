Çekya - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları 3. hafta Çekya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin 3. haftasına galibiyetle başladı. Rakibi Hollanda'ya set vermeyen Milliler; Zehra, Vargas, Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Ebrar, Gizem, Derya, Ebrar, Meliha ile parkede mücadele etti. Galibiyetin ardından Filenin Sultanları Polonya'daki finalleri garantilemiş oldu. İşte, Filenin Sultanları - Çekya maçı detayları...



TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 11 Temmuz Cuma günü saat 21:30'da Çekya karşısına çıkıyor. TRT 1'den canlı olarak aktarılacak.



Millilerin 3. hafta kadrosu da şöyle:



Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir



Pasör Çaprazı: Melissa Vargas



Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek



Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal



Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın



9 maçın 8'inden galip ayrılan Filenin Sultanları 22 puana ulaştı ve tabloda 4. sırada yer alıyor.



Milliler Çekya'nın ardından 12 Temmuz'da İtalya ve 13 Temmuz'da da Sırbistan ile oynayacak.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: