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Yağlı direğin ucundaki Türk bayrağına ulaşmak için mücadele ettiler

Red Bull önderliğinde Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Yağlı Direk Yarışları'nda kazanan belli oldu.

calendar 10 Temmuz 2025 15:00
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Yağlı direğin ucundaki Türk bayrağına ulaşmak için mücadele ettiler
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Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde Her yıl birbirinden renkli anlara ev sahipliği yapan Red Bull Yağlı Direk Yarışları'nda kazanan belli oldu.

Katılımcıların yağlanmış bir direğin ucundaki Türk bayrağına ulaşmak için mücadele ettiği etkinlik, bu yıl Ordu'da Ordu Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Taşbaşı İskelesi'nde gerçekleşti. Etkinliğin kazananı İsmail Ali Özyer oldu.

Ülkemizde bir gelenek haline gelen, hem izleyenlere hem de katılımcılara eğlenceli anlar yaşatan etkinlik bu yıl Ordu Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti ve yaklaşık iki buçuk saat süren yarışlarda, yağa bulanmış direğin ucundaki Türk bayrağını almayı başaran İsmail Ali Özyer mutlu sona ulaştı. İsmail Ali Özyer'e tam altın ödülünü ve kupasını Ordu Büyükşehir Belediyesi, ORTUR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atakan Akça takdim etti.

Taşbaşı İskelesinde gerçekleşen etkinlikte, katılımcıların 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve gres yağına bulanmış direğin ucundaki Türk bayrağını almaya çalıştığı zorlu görevi takip eden yüzlerce kişi eğlenceli anlara tanıklık etti. Etkinliği Red Bull Oyuncusu Ege Arseven ve FUT Esports Talent Üyesi Zgocbrayt'ta yerinde takip etti.


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