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Galatasaray'ın Morata'dan kazanacağı para belli oldu!

Galatasaray'ın Como'ya transfer olacak Alvaro Morata'dan kazanacağı para belli oldu.

calendar 10 Temmuz 2025 08:29
Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Morata'dan kazanacağı para belli oldu!
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Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Alvaro Morata'nın İtalyan ekibi Como'ya transferi an meselesi. Sarı-Kırmızıların bu transferden kazanacağı para belli oldu.

6 MİLYON EURO

Galatasaray'ın yolların ayrılmayı planlandığı Morata'dan kazanılacak para belli oldu. İspanyol golcünün maaşı için 6 milyon Euro ödeyen Galatasaray'ın, ocak ayına kadar devam eden kiralık sözleşmeyi feshetmek üzere de tam olarak 6 milyon Euro alacağı öne sürüldü.

GALATASARAY PERFORMANSI

Alvaro Morata, Galatasaray'da 16 maçta forma şansı buldu. İspanyol yıldız bu müsabakalarda 7 gol ile 3 asist üretti. 

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