Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Alvaro Morata'nın İtalyan ekibi Como'ya transferi an meselesi. Sarı-Kırmızıların bu transferden kazanacağı para belli oldu.
6 MİLYON EURO
Galatasaray'ın yolların ayrılmayı planlandığı Morata'dan kazanılacak para belli oldu. İspanyol golcünün maaşı için 6 milyon Euro ödeyen Galatasaray'ın, ocak ayına kadar devam eden kiralık sözleşmeyi feshetmek üzere de tam olarak 6 milyon Euro alacağı öne sürüldü.
GALATASARAY PERFORMANSI
Alvaro Morata, Galatasaray'da 16 maçta forma şansı buldu. İspanyol yıldız bu müsabakalarda 7 gol ile 3 asist üretti.
6 MİLYON EURO
Galatasaray'ın yolların ayrılmayı planlandığı Morata'dan kazanılacak para belli oldu. İspanyol golcünün maaşı için 6 milyon Euro ödeyen Galatasaray'ın, ocak ayına kadar devam eden kiralık sözleşmeyi feshetmek üzere de tam olarak 6 milyon Euro alacağı öne sürüldü.
GALATASARAY PERFORMANSI
Alvaro Morata, Galatasaray'da 16 maçta forma şansı buldu. İspanyol yıldız bu müsabakalarda 7 gol ile 3 asist üretti.