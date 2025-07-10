420 Yelken Dünya Şampiyonası'nda zirvenin sahibi milliler!

Türkiye Yelken Federasyonu ev sahipliğinde TYF Urla Olimpik Kamp Merkezi'nde düzenlenen 2025 Yelken 420 Dünya Şampiyonası ödül töreniyle sona ererken, iki kategoride milli sporcular kürsüye çıktı. 1-9 Temmuz tarihleri arasında 20 farklı ülkeden 434 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada toplam 11 klasmanda ödüller dağıtıldı. Şampiyonada U15 kategorisinde Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden milli sporculardünya şampiyonu oldu. Kadınlar kategorisinde Fenerbahçe Spor Kulübü Yelken Şubesi'ndendünya üçüncülüğünü elde etti. Milli sporcular ödül töreninre kürsüye omuzlarda geldi.Şampiyonanın ödül törenine Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nurcan Adıgüzel, Urla Belediye Başkan Vekili Mustafa Özen, Urla Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gülşah İkiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Veli İnan Konca, TYF yönetim kurulu üyeleri ve Uluslararası 420 Sınıf Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Jackie Taylor katıldı. Başkan Özlem Akdurak, verdiği desteklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi'ne ve tüm sponsorlara teşekkürlerini iletti.