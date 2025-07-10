Kadın Kriket Milli Takımı, Sofya T20I Uluslararası Kadınlar Kriket Turnuvası'nı kazandı

Kadın Kriket Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada namağlup şampiyon olarak tarihi bir başarı kazandı.Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı takım, başkent Sofya'da gerçekleştirilen Uluslararası Kriket Konseyi (ICC) onaylı Sofya T20I Uluslararası Kadınlar Kriket Turnuvası'yla ilk kez bir uluslararası organizasyonda mücadele etti.Milli takım, ev sahibi Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ile yer aldığı turnuvanın grup aşamasındaki tüm maçlarını kazandı. Finalde tekrar karşılaştığı Yunanistan'ı 129-118 yenen milli takım, namağlup şampiyonluğa ulaştı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, şunları kaydetti: