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Porter Jr.: "Denver'da tavanıma ulaştım"

Brooklyn Nets forveti Michael Porter Jr., takıma katılmaktan duyduğu heyecanı dile getirirken, eski takımı Denver Nuggets'taki gelişiminin bir noktadan sonra durduğunu ifade etti.

calendar 10 Temmuz 2025 14:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Porter Jr.: 'Denver'da tavanıma ulaştım'
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Brooklyn Nets forveti Michael Porter Jr., takıma katılmaktan duyduğu heyecanı dile getirirken, eski takımı Denver Nuggets'taki gelişiminin bir noktadan sonra durduğunu ifade etti.

8 Temmuz'da gerçekleşen takasla Nets'e giden Porter karşılığında Cameron Johnson ve 2032 birinci tur draft hakkı Denver'a gönderildi.

The Denver Gazette'e konuşan Porter, "Brooklyn'de yeni bir sayfa açmak beni heyecanlandırıyor. Denver'da gelişimimin zirveye ulaştığını hissediyordum," dedi.


Takımın oyun yapısını överek sözlerini sürdüren Porter, "Jokic ve Jamal'ın ikili oyunu çok güçlüydü. Bu sistemle şampiyonluk da kazandık, minnettarım. Ama bu yapı içinde bireysel olarak kendimi daha fazla geliştirme alanı bulamıyordum," ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki forvet, 2024-25 sezonunda 77 maçta 18.2 sayı, 7 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları tutturdu. Şut yüzdesi %50.4, üçlük isabet oranı ise %40'a yakındı. Denver'ın 2023 şampiyonluk sezonunda da önemli bir katkı sağlamıştı.

Ancak 2025 playofflarında performansı düşüş gösterdi ve 14 maçta 9.1 sayı, 5.5 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

Brooklyn'de daha esnek bir hücum sistemine katılacak olan Porter, genç çekirdek yapının içinde daha fazla rol üstlenebilir. Kariyerinde 345 normal sezon maçında 16.2 sayı, 6.4 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarına sahip olan Porter, Denver'daki yedi sezonun ardından yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

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