Brooklyn Nets forveti Michael Porter Jr., takıma katılmaktan duyduğu heyecanı dile getirirken, eski takımı Denver Nuggets'taki gelişiminin bir noktadan sonra durduğunu ifade etti.8 Temmuz'da gerçekleşen takasla Nets'e giden Porter karşılığında Cameron Johnson ve 2032 birinci tur draft hakkı Denver'a gönderildi.The Denver Gazette'e konuşan Porter,dedi.Takımın oyun yapısını överek sözlerini sürdüren Porter,ifadelerini kullandı.27 yaşındaki forvet, 2024-25 sezonunda 77 maçta 18.2 sayı, 7 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları tutturdu. Şut yüzdesi %50.4, üçlük isabet oranı ise %40'a yakındı. Denver'ın 2023 şampiyonluk sezonunda da önemli bir katkı sağlamıştı.Ancak 2025 playofflarında performansı düşüş gösterdi ve 14 maçta 9.1 sayı, 5.5 ribaund ortalamalarıyla oynadı.Brooklyn'de daha esnek bir hücum sistemine katılacak olan Porter, genç çekirdek yapının içinde daha fazla rol üstlenebilir. Kariyerinde 345 normal sezon maçında 16.2 sayı, 6.4 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarına sahip olan Porter, Denver'daki yedi sezonun ardından yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.