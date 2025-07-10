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Karşıyaka Basket'te vedalar sürüyor

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka'da maddi sıkıntılardan kaynaklı ayrılıklar yaşanıyor.

calendar 10 Temmuz 2025 14:19
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka Basket'te vedalar sürüyor
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Basketbol Süper Ligi'nde 1 yıldır sponsor bulamadığı için yeni sezon öncesi belirsizlik yaşayan Karşıyaka'da ayrılıklar devam ediyor. Geçen sezon takımda görev yapan tüm oyuncuların serbest kaldığı yeşil-kırmızılılarda antrenör Ahmet Çakı'nın ayrılıp, yerlilerden Muhsin Yaşar'ın Galatasaray'a, Ozan Yılmaz'ın Esenler Erokspor'a, Mehmet Efe Demirel'in NCAA'e gitmesinin ardından Ergi Tırpancı da Mersinspor ile anlaştı.

Özellikle geçen sezon ortasında 7 önemli yıldız ayrıldıktan sonra kadronun önemli parçası olarak takımın ligde kalmasına büyük katkı yapan forvet, yayınladığı veda mesajında, "Buraya ilk adım attığım günü dün gibi hatırlıyorum. 'Karşıyakalı olunmaz Karşıyakalı doğulur' denmişti hep. Beli bu topraklarda doğmadım ama geçirdiğim 3 sezon boyunca terimin, emeğimin ve kalbimin her damlasıyla Karşıyakalı oldum" ifadelerini kullandı. Kaf-Kaf'ta Hakan Sayılı'nın da yeni takımının belli olması bekleniyor.

SARICA VE ŞEN TEKRAR BULUŞTU


Potada Süper Lig'in yeni ekibi Esenler Erokspor, Karşıyaka'nın eski çalıştırıcısı Ufuk Sarıca'nın başantrenörlüğe getirildiğini resmen açıkladı. Karşıyaka'dan geçen sezon ocak ayında ayrılan Sarıca, yeşil-kırmızılılardan eski yardımcısı Recep Şen ile de yeni takımında buluştu. Recep Şen yine Ufuk Sarıca'nın teknik ekibinde görev yapacak.

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