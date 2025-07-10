10 Temmuz
Sabah FK-NK Celje
19:00
10 Temmuz
AEK Larnaca-Partizan
19:30
10 Temmuz
Paksi SE-CFR Cluj
20:00
10 Temmuz
Levski-Hapoel Beer Sheva
20:30
10 Temmuz
Shakhtar-Ilves
21:00
10 Temmuz
Spartak Trnava-Haecken
21:15
10 Temmuz
Legia Warszawa-Aktobe
22:00
10 Temmuz
SKN St. Poelten-Beşiktaş
20:00

Gençlerbirliği'nin eski futbolcularından Orhan Yüksel, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Yaşamını yitiren Gençlerbirliği'nin eski futbolcularından Orhan Yüksel'in (86) cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.

calendar 10 Temmuz 2025 15:13 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2025 15:31
Haber: AA, Fotoğraf: Gençlerbirliği.org
Gençlerbirliği'nin eski futbolcularından Orhan Yüksel, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yaşamını yitiren Gençlerbirliği'nin eski futbolcularından Orhan Yüksel'in (86) cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.

Kentteki özel bir hastanede dün hayatını kaybeden Yüksel için İzmir'deki Hacı Fatma Tatari Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Yüksel'in oğlu Levent Yüksel ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti.


Kılınan cenaze namazının ardından Orhan Yüksel'in naaşı, Seferihisar Kavakdere Mezarlığı'na defnedildi.

- Orhan Yüksel

1958-1964 yılları arasında Gençlerbirliği formasıyla 235 maça çıkan Orhan Yüksel, kulüp tarihinin en çok gol atan üçüncü, en fazla forma giyen yedinci futbolcusu oldu.

1970-1971 sezonunda gol kralı ünvanını kazandığı Adanaspor'u 1. Lig'e taşıyan Yüksel, aktif futbol hayatının ardından birçok takımda teknik direktör olarak görev yaptı. Yüksel, Altınordu'da uzun yıllar oyuncu izleme antrenörü olarak çalıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.