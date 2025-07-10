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Juventus, Conceiçao'yu ısrarla istiyor

İtalya ekiplerinden Juventus, geçtiğimiz sezon Porto'dan kiraladığı Jose Conceiçao'yu bonservisi ile kadrosuna katmak istiyor.

calendar 10 Temmuz 2025 14:09
Fotoğraf: Imago
Juventus, Conceiçao'yu ısrarla istiyor
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İtalyan devi Juventus'ta yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor.

Di Marzio'nun haberine göre Juventus, Porto'da forma giyen Francisco Conceicao transferini tamamlamaya çok yakın.

Juventus, Conceicao için 22 milyon euro teklif etti. Porto'nun talebi ise 25 milyon euro.

İki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ediyor.

Portekizli oyuncu geçtiğimiz sezon başında Porto'dan Juventus'a 10 milyon euro karşılığında kiralanmıştı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Juventus ile geçtiğimiz sezon 40 maça çıkan Conceicao, 7 gol ve 6 asist ile katkıda bulundu.

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