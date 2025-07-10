İtalyan devi Juventus'ta yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor.



Di Marzio'nun haberine göre Juventus, Porto'da forma giyen Francisco Conceicao transferini tamamlamaya çok yakın.



Juventus, Conceicao için 22 milyon euro teklif etti. Porto'nun talebi ise 25 milyon euro.



İki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ediyor.



Portekizli oyuncu geçtiğimiz sezon başında Porto'dan Juventus'a 10 milyon euro karşılığında kiralanmıştı.



GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI



Juventus ile geçtiğimiz sezon 40 maça çıkan Conceicao, 7 gol ve 6 asist ile katkıda bulundu.



