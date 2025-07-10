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Abdullah Kavukcu ve Gardi, devrede: Maignan!

Kaleci arayışlarında Yann Sommer ve Marc Andre ter Stegen'i listesinde bulunduran Galatasaray, sürpriz bir isme yöneldi. Abdullah Kavukcu ve George Gardi Milan'lı Mike Maignan'ı ikna etmeye çalışıyor.

calendar 10 Temmuz 2025 09:41
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Abdullah Kavukcu ve Gardi, devrede: Maignan!
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Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Transferde yine iddialı hamleler yapmayı planlayan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

MAIGNAN GÜNDEME GELDİ

Şampiyonlar Ligi için kaleye tartışmasız bir ismi getirmek isteyen ve Yann Sommer ile Marc ter Stegen'i listesinde tutan Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.


Sarı-kırmızılılar, Milan ile sözleşme uzatmak istemeyen Mike Maignan'ı ikna etmek için görüşmelerde bulunuyor.

ABDULLAH KAVUKCU VE GARDI DEVREDE

Yönetici Abdullah Kavukcu ve menajer George Gardi'nin İtalyan kulübüyle temasta olduğu, bir yandan da Fransız file bekçisine teklifte bulundukları öğrenildi.

Fransa Milli Takımı'nın da kalesini koruyan 30 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda Milan formasıyla 54 maça çıktı. 

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