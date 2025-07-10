Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Transferde yine iddialı hamleler yapmayı planlayan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.
MAIGNAN GÜNDEME GELDİ
Şampiyonlar Ligi için kaleye tartışmasız bir ismi getirmek isteyen ve Yann Sommer ile Marc ter Stegen'i listesinde tutan Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Sarı-kırmızılılar, Milan ile sözleşme uzatmak istemeyen Mike Maignan'ı ikna etmek için görüşmelerde bulunuyor.
ABDULLAH KAVUKCU VE GARDI DEVREDE
Yönetici Abdullah Kavukcu ve menajer George Gardi'nin İtalyan kulübüyle temasta olduğu, bir yandan da Fransız file bekçisine teklifte bulundukları öğrenildi.
Fransa Milli Takımı'nın da kalesini koruyan 30 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda Milan formasıyla 54 maça çıktı.
MAIGNAN GÜNDEME GELDİ
Şampiyonlar Ligi için kaleye tartışmasız bir ismi getirmek isteyen ve Yann Sommer ile Marc ter Stegen'i listesinde tutan Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Sarı-kırmızılılar, Milan ile sözleşme uzatmak istemeyen Mike Maignan'ı ikna etmek için görüşmelerde bulunuyor.
ABDULLAH KAVUKCU VE GARDI DEVREDE
Yönetici Abdullah Kavukcu ve menajer George Gardi'nin İtalyan kulübüyle temasta olduğu, bir yandan da Fransız file bekçisine teklifte bulundukları öğrenildi.
Fransa Milli Takımı'nın da kalesini koruyan 30 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda Milan formasıyla 54 maça çıktı.