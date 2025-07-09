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Napoli'den Juanlu Sanchez için teklif!

Juanlu Sanchez için Napoli, Sevilla'ya 14 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay içeren bir teklifte bulundu.

calendar 09 Temmuz 2025 19:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Napoli'den Juanlu Sanchez için teklif!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Napoli, Sevilla'nın genç yıldız Juanlu Sanchez için harekete geçti

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Napoli, Juanlu Sanchez için Sevilla'ya 14 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 10 pay içeren bir teklif yaptı. 

İtalyan ekibine katılmak isteyen Sanchez, Sevilla'nın teklifi kabul etmesini bekliyor.

İspanyol oyuncu, Sevilla formasıyla 35 maçta süre buldu. Bu karşılaşmalarda ise 5 gol, 5 asist katkısı kaydetti.
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