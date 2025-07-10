Oklahoma City Thunder, genç uzun oyuncusu Chet Holmgren ile beş yıllık, 239 milyon dolar değerinde rookie maksimum kontrat uzatması konusunda anlaşmaya vardı.Sözleşme, oyuncunun menajeri Bill Duffy tarafından ESPN'den Shams Charania'ya açıklandı.Charania'nın eklediği bilgiye göre, sözleşme tamamen garanti altına alınmış durumda ve performans bonuslarıyla birlikte toplam değeri 250 milyon dolara kadar çıkabiliyor.23 yaşındaki Holmgren, 2024-25 sezonunda 32 maça ilk beş başlayarak 15 sayı ve 8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Kasım ayında yaşadığı pelvik kırık nedeniyle üç ay parkelerden uzak kalan oyuncu, buna rağmen Thunder'ın şampiyonluk yolculuğunda kilit rol oynadı.NBA Finalleri'nde Indiana Pacers'a karşı istatistikleri düşse de, Holmgren 100.9'luk savunma rating'i ile seride en az 15 dakika süre alan oyuncular arasında zirvede yer aldı.2022 NBA Draftı'nda ikinci sıradan seçilen Holmgren, yaz döneminde katıldığı bir pro-am maçında yaşadığı Lisfranc sakatlığı nedeniyle çaylak sezonunu kaçırmıştı. Ancak 2023-24 sezonunda tüm 82 maçta forma giyerek Yılın Çaylağı oylamasında Victor Wembanyama'nın ardından ikinci sırada yer aldı.Şampiyonluk sezonunun ardından Thunder, yaz dönemine oldukça hareketli başladı. Jaylin Williams ve Ajay Mitchell ile üçer yıllık yeni sözleşmelere imza atan Oklahoma ekibi, aynı zamanda NBA ve Finaller MVP'si Shai Gilgeous-Alexander ile dört yıllığı 285 milyon dolar olan süper maksimum uzatmaya imza attı. Böylece yıldız oyuncu 2030-31 sezonuna kadar takımda kalacak.Charania'ya göre, Thunder yönetimi şimdi de Jalen Williams ile sözleşme uzatmaya odaklanmış durumda.