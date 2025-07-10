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Fenerbahçe'de sürpriz gündem: Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe, Portekiz'den ayrılmaya sıcak bakan Kerem Aktürkoğlu'nu satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Devin Özek, Benfica ile görüşecek.

calendar 10 Temmuz 2025 08:53 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2025 08:58
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de sürpriz gündem: Kerem Aktürkoğlu
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Jhon Duran ile sezonun transfer perdesini açan Fenerbahçe, asıl bombayı ise ikinci transferinde patlatacak.

Hedefteki isim; Kerem Aktürkoğlu... Geçen sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya giden milli oyuncu, Portekiz'de mutlu değil ve ayrılmaya sıcak bakıyor.

Bunun nedenlerinden biri; Orkun Kökçü'nün takıma veda edecek olması; bir diğer sebep de Kerem'in hem ülkeye hem de ülke yemeklerine alışamamış olması.

EŞİ DE DÖNMEK İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde dünya evine giren Kerem'in eşi de ailesinden çok uzakta yaşamak istemiyor... Bu durum, Kerem- Benfica ayrılığını tetikleyen bir başka etken. Fenerbahçe de tüm bu yaşananların ardından harekete geçme kararı aldı ve dün ilk adımı atarak; Portekiz ekibine Kerem hakkındaki düşüncelerini sordu.

Sarı-lacivertlilerin, satın alma opsiyonuyla Kerem'i kiralamak istediği, futbol direktörü Devin Özek'in Portekiz'e giderek bu konuda bir görüşme yapacağı ortaya çıktı.


%10 GALATASARAY'A GİDECEK
Geçen sezon Galatasaray'dan Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu'nun bir sonraki satışından cimbom %10 pay alacak. Milli futbolcunun serbest kalma bedeli 60 milyon euro. Ancak Benfica, bu miktara Kerem'i satamayacağının farkında...

BAŞKAN'DAN BİTİRİN TALİMATI

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un futbol direktörü Devin Özek'e "Ne yap ne et bu transferi bitir" talimatı verdiği ileri sürüldü. Fenerbahçe'nin 5 milyon euro kiralama bedeli önereceği de gelen iddialar arasında...

29 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

Kerem Aktürkoğlu geçen sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 53 maça çıkarken, 16 gol, 13 asistlik performans ortaya koydu.

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