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ABD'li basketbolcu Ben McLemore 8 yıl hapis cezası aldı

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'te forma giyen NBA patentli ABD'li yıldız Ben McLemore 8 yıl hapis cezası aldı.

calendar 10 Temmuz 2025 12:57
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
ABD'li basketbolcu Ben McLemore 8 yıl hapis cezası aldı
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Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'te forma giyen NBA patentli ABD'li yıldız Ben McLemore, hüküm giydiği tecavüz suçlamasında yaklaşık 8 yıla denk gelen 100 ay hapis cezası aldı. Geçen sezonu Denizli'de geçiren ve Merkezefendi'nin ligde kalmasına önemli katkı yapan 32 yaşındaki guard, 3 Ekim 2021'de ABD'deki bir partide 21 yaşındaki bir kadına tecavüz etmekle suçlanmıştı.

Basketbolcu, Oregon Eyaleti'ndeki Clackamas County'de jüri tarafından birinci derece tecavüz ve cinsel istismardan suçlu bulunmuştu. O dönem NBA'de Portland Trail Blazers'ta forma giyen, NBA'de 9 yıl boyunca Memphis Grizzlies, Houston Rockets ve Los Angeles Lakers'ta da oynayan McLemore, daha önce reddettiği 4 suçlamanın üçünü kabul etmişti.
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